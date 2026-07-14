Veinte y cuatro años después (OPINION)

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Han transcurrido veinticuatro años desde la partida física del doctor Joaquín Balaguer, y su ausencia continúa sintiéndose en la memoria colectiva de la nación dominicana. El tiempo transcurrido, en lugar de borrar, ha engrandecido el recuerdo de quien dedicó gran parte de su vida al servicio de sus conciudadanos, dejando una huella profunda en la historia nacional, así como una extraordinaria infraestructura física e institucional, que con el paso del tiempo solo se hace más admirable.

Cuentan que Fidias, el Homero del cincel que en la pulcritud perfecta de sus mármoles consagró con inmortal acento la gloria de la escultura griega, en una luminosa mañana llevo a uno de sus amigos predilectos con los ojos vendados a su cantera de mármol, cerca de una de sus obras. Le quitó la venda y le dijo: «Mirad. Nada veo, pues me anonada la grandeza de tu obra; déjame mirar de lejos, porque solo a la distancia podré verdaderamente admirar la misma».

En estos veinticuatro años, aún sus contrincantes, ya sin la venda del sectarismo y de las pasiones, tienen que admitir la grandeza de su obra.

Para miles de dominicanos, Joaquín Balaguer no fue solamente un presidente de la República, sino un estadista cuya visión, obras y legado marcaron generaciones. Su voz serena, su firme capacidad de conducción y su permanente preocupación por los destinos de la patria siguen evocando sentimientos de admiración, respeto y gratitud.

A veinticuatro años de su fallecimiento, permanece el vacío que deja la ausencia de los grandes hombres. El pueblo que lo conoció y que fue testigo de su obra continúa recordándolo con emoción, consciente de que existen figuras de excepción que trascienden su tiempo y permanecen vivas en la historia, en las instituciones que crearon y fortalecieron y en la memoria agradecida de quienes valoran su legado.

Porque los hombres excepcionales no desaparecen con la muerte: permanecen en el recuerdo de su pueblo y en las páginas imperecederas de la historia. Hoy, tus seguidores, amigos y miles de dominicanos te recordamos con gratitud y veneración.

Post data: La Fundación Joaquín Balaguer celebra la misa conmemorativa por el 24° aniversario del fallecimiento del expresidente Joaquín Balaguer este martes 14 de julio. La eucaristía se lleva a cabo a las 11:00 a.m. en la iglesia El Buen Pastor, ubicada en el sector Evaristo Morales de Santo Domingo

jpm-am