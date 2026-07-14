Veinte y cuatro años después (OPINION)

Han transcurrido veinticuatro años desde la partida física del doctor Joaquín Balaguer, y su ausencia continúa sintiéndose en la memoria colectiva de la nación dominicana. El tiempo transcurrido, en lugar de borrar, ha engrandecido el recuerdo de quien dedicó gran parte de su vida al servicio de sus conciudadanos, dejando una huella profunda en la historia nacional, así como una extraordinaria infraestructura física e institucional, que con el paso del tiempo solo se hace más admirable.
Cuentan que Fidias, el Homero del cincel que en la pulcritud perfecta de sus mármoles consagró con inmortal acento la gloria de la escultura griega, en una luminosa mañana llevo a uno de sus amigos predilectos con los ojos vendados a su cantera de mármol, cerca de una de sus obras. Le quitó la venda y le dijo: «Mirad. Nada veo, pues me anonada la grandeza de tu obra; déjame mirar de lejos, porque solo a la distancia podré verdaderamente admirar la misma».
En estos veinticuatro años, aún sus contrincantes, ya sin la venda del sectarismo y de las pasiones, tienen que admitir la grandeza de su obra.
Para miles de dominicanos, Joaquín Balaguer no fue solamente un presidente de la República, sino un estadista cuya visión, obras y legado marcaron generaciones. Su voz serena, su firme capacidad de conducción y su permanente preocupación por los destinos de la patria siguen evocando sentimientos de admiración, respeto y gratitud.
A veinticuatro años de su fallecimiento, permanece el vacío que deja la ausencia de los grandes hombres. El pueblo que lo conoció y que fue testigo de su obra continúa recordándolo con emoción, consciente de que existen figuras de excepción que trascienden su tiempo y permanecen vivas en la historia, en las instituciones que crearon y fortalecieron y en la memoria agradecida de quienes valoran su legado.
Porque los hombres excepcionales no desaparecen con la muerte: permanecen en el recuerdo de su pueblo y en las páginas imperecederas de la historia. Hoy, tus seguidores, amigos y miles de dominicanos te recordamos con gratitud y veneración.
Post data: La Fundación Joaquín Balaguer celebra la misa conmemorativa por el 24° aniversario del fallecimiento del expresidente Joaquín Balaguer este martes 14 de julio. La eucaristía se lleva a cabo a las 11:00 a.m. en la iglesia El Buen Pastor, ubicada en el sector Evaristo Morales de Santo Domingo
jpm-am
Miren a este cara dura quien lo tenía todo en los gobiernos de Balaguer. Cogió miedo cuando Balaguer murió y no hizo nada para impedir que la banda de las 4 (Quique, Rogelio, LIla y Licerot Marte) convirtieran al Partido Reformista en un negocio personal. Ahora recuerda a Balaguer. !Cobarde!
BALGUER EL MAS GRANDE ESTADISTA DE AMERICA LATINA DE TODOS LOS TIEMPOS. EL PADRE DE LOS POBRES . EN SUS MANDATOS LOS RECURSO DEL ESTADO ERA RE-DISTRIBUIDO JUSTAMENTE ENTRE LOS DOMINICANOS. Y LLEGABA A TODOS LOS BARRIOS Y LA FAMILIA. HABIA RESPECTO. Y NINGUN PODER EXTRANJERO PUDO DEMIGRAR AL PAIS. COMO HAOYU QUE SE HACE LO QUE DIGA LA DIABOLICA ONU, OEA Y ANISTIA INTERNACIONAL. QUE LAMENTABLE. BALAGUER CVUANTA FALTA LE HACE A TU PUEBLO HOY DESAMPA
COMO TODO GOBERNANTE TUVO SUS DEFECTOS PERO HIZO COSAS BUENAS, ENTENDIÓ LA REALIDAD QUE LE TOCÓ VIVIR EN LA POLÍTICA INTERNACIONAL DE LA GUERRA FRIA Y CON LOS INCONTROLABLES QUE EL SABIA NO PODIA HACER NADA YA QUE ERAN ASESINOS QUE ESTABAN MAS ALLA DE SU PODER Y SENCILLAMENTE SE DEDICÓ HACER LAS COSAS POSITIVAS QUE HIZO POR EL PUEBLO, VI SU TUMBA, LE AGRADEZCO QUE NO PERMITIERA AL COMUNISMO HABERSE HECHO CON EL PODER AQUI, DIOS PERDONE SUS PECADO
Se as AVANZADO un poco,, hoy tenemos,, metro,, mas elevado,, apollo as la educacion,,ETC,, QUE AS PASADO,, El relevo politicos fue as BUSCARSELA,NO as hechos el trabajo,, As sido CORRUPTO,, QUE TENEMOS EN LA ACTUALIDAD,, un retroceso en todos los orden,, UN PRESIDENTE,,enemiqo o des esparda as los sectores aqropecuario,, un presidente que le importa un carajo este pais,, un presidente de los popis,, y que todos le an quedado mal,, es el mismo p,
Es le mismo pais,, lleno de iqnorancia,, antes eran fundista y ahorra es 500.00 pesos y un pica pollo,, un pais de emiqrante,, un pais que lo tiene todos y no tiene nada,, porque lo corrupcion se lo lleva todos,, donde lo recursos de los enfermos se lo roban,, un pais diriqido por ñames..hemos avanzado un poco qracias as LEONER FERNANDEZ..
EL UNICO PRESIDENTE EN NUESTRA HISTORIA.QUE NO ROBO EL DINERO DEL PUEBLO. ESO SE LLAMA PATRIOTISMO. EL NAVEGANTE MARITIMO
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Las cosas una vez de diferente. Joaquín Balaguer. honesto y humilde, pero esos 30 años sin ver sin oír, sin hablar las barbaridades de Trujillo hecha a perder todo su legado. Para mí Balaguer fue un mal gerente por en 22 años quebró todas las empresas productivas que dejó su Jefe y todas las obras que hizo fue con los activos que Trujillo dejó en caja. Además dicen que tuvo hijos, pero a ninguno le dio su apellido.
2. Admiro su honestidad, pero haber si cómplice los crímenes que cometió Trujillo, especialmente uno que los dominicanos jamás olvidan como el de María Trinidad Sánchez que fue como el de las hermanas Mirabal. No se que pensarán de Balaguer los que analicen la historia en el futuro, pero creo que muy pocos visitarán su tumba.