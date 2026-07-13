Unos 118 mil alumnos haitianos realizan exámenes bachillerato

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Puerto Príncipe, 13 jul.- Alrededor de 118 mil estudiantes haitianos iniciaron hoy sus exámenes anuales de bachillerato, proceso que se extenderá hasta el 16 de julio, comunicó el Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional.

Del total de ellos, alrededor de 14 mil pertenecen al programa de Bachillerato Permanente, mientras otros son del sistema especializado en Filosofía, añadió en rueda de prensa la titular de esa cartera, Vijonet Déméro.

El Ministerio de Educación Nacional y Formación Profesional incluyó también exámenes de Bachillerato Tecnológico para un grupo de alumnos, como parte de un sistema de reformas emprendido para modernizar el sector.

Los centros educativos recibieron de forma adecuada sus documentos para los exámenes y otros materiales que los dejaron listos para recibir a los candidatos, informó el director general de formación profesional del Ministerio, Osny Jean Marie.

El funcionario explicó que el sector habilitó también otros centros especiales de examen para las regiones en estado de guerra por la acción de pandillas armadas, como la suroccidental Kenscoff, asediada por numerosos ataques durante los últimos meses.

of-am