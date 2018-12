Un dominicano brilla entre las Rockettes

Por Francis Rodríguez

NUEVA YORK.- El icónico espectáculo ‘Christmas Spectacular’, una mágica tradición neoyorkina que cumple 86 años, transforma este año la parte final del show. ‘Christmas Spectacular’ presenta ahora ‘Christmas lights’ una singular escena final con nueva coreografía y juegos de luces para la que fue necesaria la creación de nuevos trajes para las famosas bailarinas conocidas como las Rockettes.

El diseñador dominicano, Emilio Sosa, fue el elegido para la exclusiva misión en la que hace gala de su ingenio y creatividad. Pero para Sosa este no es un terreno desconocido. Sosa ha trabajado en el vestuario de los musicales ‘On Your Feet’, ‘Motown’, Lady Day at Emerson’s Bar and Grill y ‘Porgy and Bess (2012) por el que ganó una nominación a los prestigiosos premios Tony.

Sosa cuenta que trabajar con las Rockettes es una oportunidad única para dar rienda suelta a su imaginación y al mismo tiempo una prueba de fuego por todo lo que implica el proceso de producción de piezas para un espectáculo de la magnitud de ‘Christmas Spectacular’.

“Me siento honrado y muy feliz de unirme al maravilloso equipo de trabajo de este legendario espectáculo para trabajar con las Rockettes.

Esta es una experiencia única, hablamos de un equipo con una labor impecable en donde la organización y la calidad son fundamentales”, agrega sobre el show que concluirá su temporada de presentaciones el próximo seis de enero.

Para Sosa, quien descubrió su vocación por el diseño de modas cuando recién cumplía 14, este show representa un reencuentro especial con las célebres bailarinas. Y es que es el diseñador colaboró además con las Rockettes en el vestuario del show ‘New York Spectacular’.

“The Rockettes” es una compañía de baile fundada en 1925, que actúa en Radio City Music Hall. Durante la época de Navidad han presentado cinco espectáculos al día, los siete días de la semana, durante 77 años.

“La clave de mi vigencia en este campo tan competitivo es que pongo mucha pasión en lo que hago. Me enfoco en cada proyecto como si fuera el ultimo. Mi trabajo en los teatros depende de otros, de que me contraten, por eso siempre asumo que cada pieza que hago como mi mayor referente para el próximo contrato”, dijo.

Emilio Sosa creció en el condado de El Bronx, pero cuenta que nació en la localidad de Boca Chica. Cuando apenas era un niño sus padres emigraron a la Gran Manzana en donde estudio y vio despegar su carrera.

Confiesa, que aunque creció en Estados Unidos, se mantuvo siempre aferrado a sus orígenes.

“Visito la isla con frecuencia, mis padres todavía mantienen la casa en la que nací. Es fascinante desconectarme de todo y salir a caminar por la ciudad, visitar esa casa materna. Esos viajes me llenan de mucha energía”, agrega el diseñador que se confiesa fiel seguidor de la música de Milly Quezada y Johnny Ventura.

Emilio Sosa, quien tiene su propia línea de ropa, denominada ESOSA, también es conocido por su participación en la séptima temporada de Project Runway y la segunda temporada de Project Runway: All Stars.

Al hablar de la fuente de inspiración que le ayudó a emprender la carrera de diseño de modas, Sosa, quien guarda también en su bagaje una nominación al Drama Desk Award por el atuendo que diseñó para el show By the Way, Meet Vera Stark, explica que el fenecido diseñador dominicano Oscar de la Renta ocupa un lugar clave en su formación profesional.

“Decir que Oscar de la Renta fue siempre mi mayor motivación, parece la respuesta más obvia, más predecible, pero es la única respuesta posible. Admiré desde siempre su grandeza como profesional y como ser humano.

Tuve oportunidad de conocerlo mientras era apenas un estudiante y años más tarde, ya como profesional tuve oportunidad de compartir con él. Era un ser excepcional en todos los aspectos, siempre me enorgullece saber que compartíamos el mismo origen dominicano”, concluye.