3 muertos por ataque Ucrania a complejos industriales rusos

Moscú (EFE).- Ataques de drones ucranianos la madrugada de este lunes se cobraron tres víctimas mortales y varios heridos en las regiones de Tula y Nizhni Nóvgorod, de Rusia, al impactar contra complejos industriales, entre ellos una empresa de aeronáutica.

«Esta noche, varios drones atacaron dos zonas industriales en la región de Nizhni Nóvgorod.(…) Lamentablemente, no se pudieron evitar víctimas al tratar de repeler el ataque en el distrito de Arzamás, por lo que falleció un empleado de la compañía y otros dos fueros heridos y trasladados al hospital», informó en su canal de Telegram el gobernador regional, Gleb Nikitin.

Según medios ucranianos, el bombardeo se produjo sobre la planta de Plandin, que produce dispositivos para la industria aeronáutica y aeroespacial rusa.

Algunas horas más tarde, Nikitin aseguró que otro herido ingresó en el hospital.

DOS MUERTOS EN TULA

En la región de Tula, vecina de Moscú y conocida históricamente por su industria armamentística, el gobernador regional, Dmitri Miliáyev, notificó el derribo de 11 drones por las defensas antiaéreas.

«Como resultado de un ataque aéreo contra una empresa civil en Tula, dos personas murieron. Tres resultaron heridas de diversa gravedad. Las víctimas fueron trasladadas al hospital», comunicó anoche.

Esta mañana el Ministerio de Defensa declaró que habían derribado hasta 32 drones y poco después volvió a informar de otros siete aparatos interceptados, tres de ellos en la región ucraniana de Crimea, anexionada por Rusia en 2014.

Además, según el alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, fueron derribados otros siete drones que volaban hacia la capital rusa.

El domingo, Defensa informó de que se habían abatido 121 drones ucranianos sobre territorio ruso, en un ataque que alcanzó una refinería de petróleo de la empresa rusa Lukoil en la región rusa de Komi, a unos dos mil kilómetros de la frontera ucraniana.

UCRANIA DICE HABER NEUTRALIZADO 59 DRONES RUSOS

También Rusia ha lanzado esta pasada noche un ataque con drones contra Ucrania.

Las autoridades ucranianas aseguran haber neutralizado 59 de 71 drones lanzado por Moscú. r

Los ataques, según las fuerzas de defensa aéreas citadas por la agencia Ukrininfor, fueron repelidos por aviones ucranianos, unidades de guerra electrónica y de misiles antiaéreos.

Ayer, el Ejército ruso atacó la estación central de autobuses de Zaporiya y un hospital universitario causando heridas a 20 personas.

Otra ataque contra Jarkov causó un muerto y cinco heridos, entre ellos un niño, según la administración militar local.