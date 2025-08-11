Denuncian desfalco DIGESETT durante gestión Guzmán Peralta

Nelson Gutiérrez y Ramón Antonio Guzmán Peralta

SANTO DOMINGO.- El Consejo Nacional de los Derechos Humanos (CONADEHU) acusó al director general de la Policía Nacional, Ramón Antonio Guzmán Peralta, de haber desfalcado la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT) cuando estuvo a cargo de esa dependencia institucional.

Nelson Gutiérrez, director ejecutivo nacional del CONADEHU, aseguró que su denuncia está sustentada en una auditoria realizada por la misma jefatura policial.

441 MILLONES DE PESOS

Dijo que en el supuesto millonario desfalco de unos 441 millones de pesos también están involucrados el mayor Omar Cabrera y el capitán Rodolfo Ramírez, asistentes especiales de Guzmán Peralta.

Explicó que, tras la auditoría, quedaron evidenciados procedimientos anómalos realizados a través de compras, pagos, caja chica y contrataciones realizadas en esa gestión «sin agotar procedimientos internos ni soportes legales».

MANIOBRAS FRAUDULENTAS

«Cada una de esas maniobras fraudulentas están contenidas en un informe rendido por una comisión de oficiales superiores de la Policía Nacional, designada para tales fines», declaró.

Agregó que «las bandas que operan a lo interno de la Policía Nacional han orbitado para garantizar que el general Guzmán Peralta prosiga con las mismas prácticas fraudulentas que caracterizaron su gestión en la DIGESETT».

“Hoy, que el mandato del mayor general Ramón Antonio Guzmán Peralta en la jefatura de la Policía Nacional está aterrizando, busca conseguir una auditoria amañada de su gestión como director general, que de hacerse de forma seria, caerá preso”, advirtió.

jt-am