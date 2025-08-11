Los 27 recalcan apoyo Ucrania; piden negociar una paz justa

BRUSELAS 11 Ago.- Los ministros de Exteriores de la Unión Europea han recalcado el apoyo a Kiev y la necesidad de seguir manteniendo la presión sobre Rusia mediante sanciones.



Lo hicieron en una reunión extraordinaria convocada por videoconferencia a días de la reunión del presidente estadounidense, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en Alaska para abordar la guerra en Ucrania.

«La unidad transatlántica, el apoyo a Ucrania y la presión sobre Rusia es la forma en que pondremos fin a esta guerra y evitaremos futuras agresiones rusas en Europa», ha señalado la Alta Representante de la UE para Política Exterior, Kaja Kallas, en un mensaje en redes sociales sobre el encuentro en el que ha participado el titular de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga.

Según dijo, los 27 respaldan el esfuerzo de Estados Unidos para lograr una «paz justa» en Ucrania, y aunque no indicó nada sobre las posibles concesiones territoriales a Rusia para frenar la agresión, ha subrayado que se requieren más sanciones contra Moscú y mas apoyo militar y financiero a Ucrania, así como dar pasos en el proceso de adhesión a la UE.

NEGOCIAR UNA PAZ JUSTA SIN CONCESIONES

La Alta Representante ha insistido en lograr el fin de la guerra de una forma que «no deje una puerta abierta» a una nueva agresión rusa en el futuro.

“El derecho de Ucrania a existir como nación soberana está siendo atacado, al igual que la seguridad de nuestro continente europeo», ha subrayado.

Kallas ha enfatizado que el orden de los pasos es «importante» en estos contactos con el presidente ruso. «Primero, un alto el fuego incondicional con un sistema de supervisión sólido y garantías de seguridad férreas», ha resumido.

En la misma línea se ha expresado el ministro de Exteriores de España, José Manuel Albares, quien ha pedido un «alto el fuego incondicional y verificable» como primer paso para lograr una paz «justa y duradera». «Ucrania y la UE tienen que estar en la mesa de cualquier negociación. La agresión no puede tener recompensa», ha incidido en referencia a la posible cesión de territorio por parte de Ucrania.

A este respecto, el titular estonio, Margus Tsahkna, ha reiterado que no puede haber concesiones al Kremlin. «Si un agresor consigue lo que quiere, solo se alimenta su apetito», ha advertido, reiterando que no se puede repetir la política de apaciguamiento que se mantuvo con la Unión Soviética y reiterar su negativa y firmeza ante cualquieras cambio forzoso de las fronteras.

