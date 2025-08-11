Israel mata 5 periodistas de ‘Al Jazeera’ en ataque contra Gaza

El ataque mató a Anas al Sharif, a otro periodista de 'Al Jazeera', Mohamed Qureiqa, y a tres operadores de cámara que estaban refugiados cerca del edificio de urgencias del hospital, que resultó dañado en el ataque.

GAZA.- Las fuerzas israelíes mataron el domingo al corresponsal de ‘Al Jazeera’ Anas al Sharif y a otras siete personas en un ataque aéreo selectivo frente al complejo hospitalario Shifa de la ciudad de Gaza, según informaron responsables del hospital.

El Ejército israelí confirmó que había atacado a Al Sharif, afirmando que era un dirigente de una célula de Hamás que «se hacía pasar por periodista», afirmación que Al Sharif y su red habían negado previamente. Las FDI publicaron información y documentos que afirmaron haber encontrado en Gaza que lo vinculaban directamente con Hamás.

El Ejército también afirmó que Al Sharif había «promovido ataques con cohetes contra civiles israelíes y tropas de las FDI».

El ataque se produjo menos de un año después de que oficiales del Ejército israelí acusaran por primera vez a Al Sharif y a otros periodistas de ‘Al Jazeera’ de pertenecer a los grupos militantes Hamás y Yihad Islámica. En un vídeo del 24 de julio, el portavoz del Ejército, Avichay Adraee, criticó a la cadena con sede en Qatar y acusó a Al Sharif de formar parte del ala militar de Hamás.

El mes pasado, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) expresó su preocupación por su seguridad, afirmando que era objetivo de «una campaña de desprestigio militar israelí». Al Yazira condenó el atentado el domingo, calificándolo de «asesinato selectivo».

Al Sharif, conocido corresponsal de Al Jazeera en árabe de 28 años, ha informado ampliamente sobre la guerra en Gaza desde el interior de la Franja en medio del actual bloqueo mediático impuesto por Israel.

of-am