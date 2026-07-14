Todo listo para las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

NUEVA YORK.- Solamente tres partidos le quedan hoy a la Copa Mundial de fútbol de México, Estados Unidos y Canadá 2026, y solo cuatro equipos conservan chances de coronarse.

Con más de 100 encuentros celebrados, los seguidores del fútbol han vivido por primera vez más de un mes del principal espectáculo deportivo del planeta, y en tres países distintos.

No es casualidad que tres los cuatro conjuntos todavía con vida estén entre los cuatro primeros en goles anotados, con Bélgica de intruso en el tercer lugar, con 14 dianas.

Argentina encabeza ahora en solitario ese apartado con 17 perforaciones, seguido por Francia con 16, mientras que Inglaterra suma 13.

La excepción es España, que ha construido su imbatibilidad a base de defensa, al tolerar solamente un gol en sus seis partidos previos, al tiempo que anidó 11 balones en las redes rivales.

En disparos al arco sí La Roja sobresale con su segundo puesto, luego de 110 intentos, cifra idéntica a la de los franceses, y por debajo de los argentinos, que totalizan 112, y entre los tres palos también va tercera, detrás de los mismos oponentes.

Llama la atención que los galos son los que menos cabecean dentro de la elite, pues aparecen en el lugar 15 de esa estadística con solo 10, mientras que los ingleses son punteros con 24 y los argentinos segundos con 18.

Por último, la posesión de balón no podía tener otro nombre que España, pues con 60 por ciento de tenencia aventaja a los otros semifinalistas, aunque todos superan el 50 por ciento.

Habrá que ver en los dos choques antes de la final quién se lleva el gato al agua entre estos cuatro planteles a los que les gusta dictar el ritmo de los partidos.

of-am