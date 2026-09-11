TNR bonifica a 22 productores para sistemas de riego y energía solar

Entrega de bonos del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego.

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SAN JOSE DE OCOA.- Veintidós productores de las provincias San José de Ocoa y Peravia recibieron certificados de bonificación correspondientes a las convocatorias para proyectos medianos de la Región Sur y Fotovoltaica Nacional.

Los bonos totalizaron RD$14,587,494.82, otorgados por la Dirección Ejecutiva de Tecnificación Nacional de Riego (TNR), a través del Fondo de Fomento a la Tecnificación del Sistema Nacional de Riego (Fotesir), orientados a fomentar el uso eficiente del agua y el aprovechamiento de la energía solar en los sistemas de riego.

Del monto total, RD$11,630,107.02 fueron destinados a 17 productores de la convocatoria Fotovoltaica Nacional, mientras que RD$2,957,387.80 correspondieron a cinco productores de la Regional Sur.

Durante el acto de entrega, el director de la TNR, Claudio Caamaño Vélez, resaltó que la incorporación de sistemas de riego eficientes y tecnología fotovoltaica representa una alternativa que beneficia directamente a los productores, al permitirles reducir sus costos operativos y avanzar hacia una producción agrícola más sostenible.

Caamaño Vélez sostuvo que integrar la tecnificación del riego con fuentes de energía solar constituye un paso significativo hacia una agricultura más eficiente, con menores costos de producción y mayor capacidad para afrontar los efectos del cambio climático.

Explicó que el fomento de la energía fotovoltaica responde a una visión integral de la tecnificación del riego, que trasciende la modernización de las infraestructuras hidráulicas y procura incorporar herramientas y soluciones tecnológicas destinadas a mejorar el rendimiento económico y ambiental de las actividades agrícolas.

Los sistemas fotovoltaicos permitirán a los productores aprovechar la radiación solar para alimentar los equipos utilizados en el bombeo y la distribución del agua de riego. De esta manera, se reduce la dependencia de fuentes convencionales de energía y se generan condiciones más favorables para la sostenibilidad de las labores productivas.

jpm-am