Stand RD en FITUR conmueve a los dominicanos en España

MADRID.- El stand de República Dominicana en FITUR se ha convertido en uno de los mayores atractivos de este evento internacional, debido a su diseño innovador y ambiente vibrante.

Con una propuesta que combina tecnología de punta y elementos culturales autóctonos, la exhibición ofrece una experiencia multisensorial que sumerge a los visitantes en los encantos del país caribeño.

Pantallas 3D de gran formato cubren todo el espacio, desde el techo hasta el piso, proyectando imágenes envolventes de los destinos turísticos más emblemáticos de la isla. “Es uno de los stands más bonitos de todo el pabellón. La cascada, la naturaleza reflejada aquí… Se siente la experiencia, la gastronomía, la cultura. Nos mostraron cómo fabrican el tabaco y todo eso me pareció muy interesante”, comentó un asistente impresionado.

La presentación no solo destaca por su impacto visual, sino también por el componente emocional que despierta en los dominicanos, quienes se sienten transportados a su tierra natal a través de la música, las imágenes y los sonidos típicos del país. “Yo sentí que estaba allá, cuando llegué y vi esa playa, la zona colonial. Todo eso me impactó, fue como que me llegó al alma”, expresó con emoción una de los visitantes.

Además, la calidez y la alegría dominicana se hacen presentes a través de actividades interactivas que invitan a personas de todas las nacionalidades a unirse al contagioso ritmo de la tambora, la güira y el acordeón.

La gastronomía, la cultura y la hospitalidad del país son algunos de los elementos que convierten este espacio en una verdadera celebración de la identidad dominicana.