La inmunoterapia sustituiría la cirugía diagnósticos de cáncer

CHICAGO.- Un nuevo ensayo clínico dirigido por el Memorial Sloan Kettering Cancer Center (MSK) arrojó que la inmunoterapia por sí sola puede permitir que las personas con cánceres de tumores sólidos deficientes en la reparación de desajustes eviten la cirugía, conserven sus órganos y preserven su calidad de vida.

Los resultados del estudio de los oncólogos gastrointestinales Andrea Cercek y Luis Díaz Jr., que fueron presentados en la Reunión Anual de 2025 de la Asociación Estadounidense de Investigación del Cáncer (AACR) y publicados simultáneamente en The New England Journal of Medicine (NEJM), encontraron que el 80% de los pacientes no requirieron cirugía, radiación o quimioterapia después de seis meses de tratamiento con inmunoterapia sola.

El ensayo actualizado incluyó a 103 pacientes con cáncer en las etapas 1-3; 49 con cáncer rectal; y 54 con cánceres no rectales, incluyendo gastroesofágico, hepatobiliar, de colon, genitourinario y ginecológico. Durante seis meses, recibieron tratamiento con Jemperli (dostarlimab), un inhibidor de PD-1 fabricado por GSK. Los inhibidores de puntos de control actúan ayudando al sistema inmunitario a reconocer y atacar las células cancerosas.

“Este estudio demuestra que la inmunoterapia puede reemplazar la cirugía, la radiación y la quimioterapia para los tumores sólidos deficientes en la reparación de desajustes, lo que podría ayudar a los pacientes a preservar sus órganos y evitar los efectos secundarios severos de la quimioterapia y la radiación”, dijo el Dr. Cercek, oncólogo gastrointestinal y codirector del Centro para el Cáncer Colorrectal y Gastrointestinal de Aparición Temprana en MSK. “Preservar la calidad de vida del paciente y, al mismo tiempo, lograr resultados positivos en la eliminación del cáncer es el mejor resultado posible. Así los pacientes pueden retomar sus rutinas diarias y mantener su independencia”, agregó.

Este ensayo de fase 2 es una extensión de un estudio pionero en el que todos los pacientes con cáncer de recto tratados con la inmunoterapia dostarlimab experimentaron una respuesta clínica completa, lo que significa que sus tumores desaparecieron. La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) otorgó a dostarlimab la designación de “Terapia Innovadora” para el tratamiento de este tipo de cáncer de recto en diciembre de 2024.

“La mayoría de los pacientes del ensayo experimentaron la desaparición completa de sus tumores”, afirmó el Dr. Díaz, oncólogo gastrointestinal y jefe de la División de Oncología de Tumores Sólidos del MSK . “Estos resultados podrían cambiar la forma en que tratamos algunos tipos de cáncer. Los tratamientos actuales, como la cirugía, la radioterapia y la quimioterapia, pueden afectar gravemente la calidad de vida. Por ejemplo, tratar el cáncer de recto de esta manera puede provocar infertilidad y problemas intestinales, vesicales y de función sexual, además de otros problemas cotidianos”.

El estudio también reveló que las pruebas de ADN Haystack MRD™, un método de Quest Diagnostics, resultaron ser una biopsia líquida fiable que identificó una respuesta completa a los 1.4 meses.

Los resultados sugieren que, en el futuro, el ADN desempeñará un rol importante en la evaluación de la respuesta al tratamiento a medida que las nuevas terapias se expandan al ámbito neoadyuvante, especialmente cuando los tumores se localizan en zonas donde la visualización directa o la biopsia no son viables. Para los doctores Cercek y Díaz, el objetivo ahora es ampliar este enfoque a aún más tipos de cáncer.

