Sobre los anticomunistas de pacotilla (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

Preliminar

Ser de pacotilla algo, lo define el diccionario de la Real Academia de la manera siguiente: ser alguien o cosa de inferior calidad, o algo estar hecho sin esmero. Por lo que ese alguien, cosa o trabajo viene a ser de poco valor o insignificante. Como para el buen entendedor pocas palabras bastan, entonces, ya el lector habrá comprendido que significado tiene en este artículo: “ser anticomunista de pacotilla”. Hecha esta aclaración, vayamos al desarrollo del tema que nos ocupa.

Pues bien…

1 – Entre los anticomunistas dominicanos de “pacotilla” los hay con poco nivel académico y cultural, pero también, los hay profesionales y eruditos de todas las clases sociales. En este contexto, por lo regular son anticomunistas muchísimos analfabetos, los calieses, los hijos de militares y civiles que fueron trujillistas y balagueristas, y por una cuestión de educación y de clase social, los oligarcas y sus hijos. Ese anticomunismo proviene de un adoctrinamiento brutal, que Trujillo y el imperio sembró en sus genes, principalmente en el campesino. Por lo regular, los anticomunistas son gente sin amor al prójimo. Son egoístas, materialistas y codiciosos hasta lo aberrante. Todo el quehacer de esta gente es concebido para lucrarse, sin importar acciones y medios. El prójimo para ellos son cosas, no seres humanos. Por tal razón, los capitalistas, que es sinónimo de anticomunista, para enriquecerse han llegado hasta esclavizar inmisericordemente a sus semejantes.

2 – En este punto debo aclarar que no soy comunista de la parcela doctrinaria de Joseph Stalin, Pol Pot, ni de otros criminales de semejante calaña, sino, que soy adherente a la doctrina de la “Teología de la liberación”, cuyo líder espiritual es el “Cristo hombre”, aunque difiero de muchas de las enseñanzas que le atribuyen. Por ejemplo, no estoy de acuerdo con eso de poner la otra mejilla para que me sigan golpeando, ni acepto ser sumiso al gobierno de turno, porque supuestamente son impuestos por Dios. Tampoco apruebo la obediencia y sumisión total e incondicional de la mujer al hombre como mandato, también supuestamente divino.

3 – Ahora bien…, para los anticomunistas ¿qué es un comunista?

Para los imperios y los oligarcas (empresarios y terratenientes) y para los ignorantes, comunista es cualquier persona que reclame reivindicaciones sociales, por ejemplo, pedir justicia social, mejor salario, mejores condiciones laborales, tierra para los campesinos, o cualquier reclamo que toque sus intereses, como la disminución de la plusvalía, o que se proporcione a las masas educación, o la exigencia de que se implante en el país la verdadera democracia. (Justicia y pan para todos).

4 – En este escenario de ignorancia injusticias y oprobios, el que reclama sus derechos, o hace cualquier labor en favor de la justicia social, es comunista, por ejemplo, Hélder Cámara, arzobispo católico, teólogo y filósofo brasileño nos dejó el aforismo siguiente: “Cuando doy comida a los pobres, me llaman santo. Cuando pregunto por qué son pobres, me llaman comunista”.

5 – Es decir, para los imperios, la clase gobernante burguesa y los ignorantes, una persona es comunista, aunque nunca haya oído o leído un libro sobre comunismo o socialismo, por ende, esa persona no tiene una idea de quienes fueron Carlos Marx, Federico Engels, Rosa Luxemburgo, León Trotsky, Vladimir Lenin, Joseph Stalin, Mao Zedong etc. Lógicamente, este “tachado de comunista”, tampoco conoce sobre la “Revolución de octubre de 1917”, del Manifiesto Comunista, de la Primera y Segunda Declaración de la Habana, etc. Tampoco, el tal comunista ha leído, mejor dicho, ni siquiera ha oído sobre los libros “El Capital”, “La situación de la clase obrera en Inglaterra de 1845”, “Que hacer”, etc. Por esta ignorancia, los “etiquetados de comunistas, y los mismos anticomunistas dominicanos de pacotilla que nos ocupan, no entiende sobre lo que es imperialismo, geopolítica, plusvalía, políticas bancarias, dialéctica, etc.; ni han oído hablar, ni entienden lo que es la lucha de clases, ni la lucha de los contrarios. Lógicamente, los tales anticomunistas desconocen lo que fue, y cómo fue la lucha de la clase obrera en la Revolución Industrial iniciada en Inglaterra por conquistas laborales. Para peor, tampoco conocen la historia de su propio país, ni tienen una idea de lo que es patriotismo.

6 – En el contexto de la “Guerra Fría”, se encarcelaron, persiguieron, torturaron y asesinaron a millones de hombres y mujeres en nuestra América hispana que falsamente eran acusados de comunistas. En la mayoría de los casos, estas eran personas con hambre, sin trabajo ni techo, o abusados por los patronos, que sin saber nada de comunismo y socialismo, lucharon contra el montón de injusticias sociales de que eran víctimas por parte de sus opresores.

7 – Estos hombres y mujeres, los pueblos, las masas oprimidas y explotadas, en busca de librarse de sus opresores y de la miseria en que se desenvolvían sus vidas, se convirtieron en revolucionarios por instinto, al efecto, se tiraron a las calles y hasta se constituyeron en guerrillas, para enfrentar las barbaridades de las tiranías impuestas por los imperios, como el “Plan Condor”, los “Falsos Positivos”, las fechorías de la CIA, del Fondo Monetario Internacional, de los graduados en la “Escuela de las Américas”, la explotación laboral en su máxima expresión, y los abusos sin fin de la clase gobernante, etc.

8 – A estos poderes siniestros se enfrentaron aquellas personas que no conocían el origen, ni la filosofía y doctrina del comunismo y socialismo. Era gente ignorante, que no estaban ni enterados de las conquistas que los obreros de Europa habían obtenido por las luchas de los comunistas y socialistas, tales como, la reducción de la jornada de trabajo de catorce a diez y seis horas al día, a solo ocho y cinco días. Mejora de salarios, seguridad laboral, derecho al sindicalismo, educación gratuita para todos, los jardines infantiles en las fábricas, vacaciones laborales pagas, pagos de preaviso y cesantía, protección a la niñez con la abolición del trabajo infantil, eliminación del trabajo esclavo y la esclavitud. También, fueron logros de los socialistas, las conquistas sociales y económicas para la mujer, tales como, igualdad de derechos frente al hombre, derecho al voto, igualdad de salario, permisos de trabajo pre y post natal, etc.

9 – Ante esta situación queda claro, que hablo de hombres y mujeres con poca o ninguna escolaridad, que luchaban acicateados por el instinto de supervivencia y azuzados por esa simiente espiritual que yace en cada ser humano, que compulsivamente le impele a revelarse contra todo lo que atente contra su derecho a su plena existencia, en un vivir con libertad y dignidad.

10 – Por lo regular el anticomunista dominicano ignora el por qué Trujillo y todos los tiranos de América que impuso el imperio eran anticomunistas. Ellos, en su ignorancia entienden por comunismo las mentiras que desde los tiempos de Trujillo le enseñaron en las escuelas e iglesias: “usted no puede tener dos vacas, dos casas, dos zapatos, etc., porque el Estado le quita una. Hasta le metieron en la cabeza – que le quitan los hijos para adoctrinarlos. Además, le dicen: en el comunismo no hay libertad, no hay democracia. Usted no tiene libertad para expresarse porque lo fusilan. Todas estas falsedades se la metían a la gente, lo paradójico es, que lo hacían Trujillo, Somoza, Duvalier, Batista, Stroessner, Ríos Montt, Jorge Ubico, etc., tiranos asesinos y ladrones, que en sus regímenes no les permitían a sus pueblos ejercer ninguna de las libertades y derechos ciudadanos.

11 – Actualmente estamos a 61 años del ajusticiamiento de Trujillo, y todavía mucha gente del pueblo tiene en los sesos la idea de comunismo que nos legó aquella satrapía. Lo paradójico es, que quienes manifiestan este anticomunismo visceral, son individuos pobres o en la miseria. Obreros explotados por sus empleadores, que se lo está llevando el mismo diablo. Que viven en barrios y casuchas de cartón o destartaladas de zinc viejo. Pero que además no pueden ir al dentista, ni darles una educación a sus hijos. Que comen y viven mal, puesto que, con salarios de diez mil pesos, no pueden hacerle frente a una canasta familiar de treinta mil pesos. No obstante, son anticomunistas y defienden el sistema que lo mantiene en esas condiciones. Es lo que ha planteado Pablo Coelho. “Lo peor de parte de una sociedad manipulada por la política, es ver a pobres defendiendo a ricos culpables de su pobreza”

De los dominicanos anticomunistas de la diáspora

12 – De los anticomunistas dominicanos, los más pintorescos son los que emigran a New York, New Jersey, Europa, o a cualquier lugar donde han podido mejorar sus vidas. Muchos de ellos se fueron del país de manera ilegal cruzando la frontera mejicana o desafiando la muerte en una embarcación frágil atravesando el Canal de la Mona. Se fueron de su país, desesperados por el sufrimiento del hambre y de todo tipo de calamidades.

13 – Estos emigrantes, por razones económicas, ya en tierras allende los mares pasan por miles de penurias, hasta que se ubican. En Norteamérica o Europa, hacen el trabajo que los ciudadanos de aquellos países no hacen. Viven en sótanos inmundos o pagan un dineral por un apartamento pequeño. Trabajan como animales. Se levantan a las cinco con un frío endiablado. En la noche, vuelven a sus casas molidos por el cansancio. El salario solo le da para pagar la renta y enviar algunos pesos a los seres queridos que dejaron en su patria. Trabajan para subsistir. Se les explota hasta lo indecible. Ya viejos, retornan al país de sus amores y dolores, hechos carcamales, a un paso de la muerte. Pero, que va, pese a estas experiencias amargas de vida, no razonan sobre las causas por las que tuvieron que verse obligados a salir de su patria. Es más, ahora son más anticomunistas, que antes.

14 – Con este anticomunismo trujillista, pese a sufrir en carne propia los oprobios de un sistema que los explota inmisericordemente, los susodichos dominicanos anticomunistas van a las urnas cada cuatro años, y como ovejas o borregos, eligen a quienes van al gobernar el país (presidente, vicepresidente, senadores, diputados y síndicos) a aquellos que toman el anticomunismo como tema de campaña. Y no escarmientan, porque cada cuatro años cometen el mismo error al elegir semejantes alimañas, que le dan la espalda al pueblo para servirle a una élite empresarial que explotan a la clase trabajadora, que con negocios turbios y mafiosos, suman millones a sus ya fortunas mal habidas, tal como ahora quieren hacer con Punta Catalina, al son del engaño de un fideicomiso embudo.

15- Yo entiendo perfectamente el anticomunismo de las élites de los imperios y de los oligarcas de mi país y de toda Latinoamérica (por ejemplo, entiendo el anticomunismo de los Vicini), pero se me hace cuesta arriba entender el anticomunismo de algunos dominicanos y latinoamericanos, cuyas vidas en el capitalismo que defienden, es un pandemonio. No obstante, defienden este infierno, porque la ignorancia no les deja ver que en este sistema no pasan de ser un número, una cosa un objeto, una mercancía.

16 – En este sistema, los más ignorantes, y los que más hambre, carencia y privaciones de todo tipo han pasado, al llegar a Estados Unidos o Europa, al comenzar a vestir y a comer, se transforman y se olvidan de su pasado de miseria y la razones de la misma. En este nuevo estadio de sus vidas, son absorbidos por el sistema, y por influencia de los medios de comunicación, y dizque por agradecimiento al país que los ha acogido, se tornan anticomunistas viscerales. Es que se han vuelto estómagos; el cerebro lo han perdido.

17 – Muchos de estos dominicanos aman la libertad en que se desenvuelven en USA o Europa, sin darse cuenta que es una libertad ficticia, porque el ignorante y el trabajador a tiempo completo de ninguna manera es libre, y no constituye peligro alguno para el sistema. El que no tiene tiempo para leer y educarse, por ello se queda ignorante, y sucede, que el ignorante y obligado a trabajar como un esclavo, jamás será un peligro para el sistema.

18 – Muchos de estos dominicanos, ya transculturizados, aman esta supuesta libertad en la que pueden oír sin restricciones las vulgaridades del dembow y reggaetón, fumar juca, tomar romo y cerveza por un tubo y siete llaves, jugar los cuartos en gallos y loterías, consumir drogas al por mayor y al detalle, etc. En fin, hacer con sus vidas lo que les dé la gana. Aman ese libertinaje, donde hasta cierto límite, los dejan actuar como chivos sin ley. También sienten que han adquirido cultura por las informaciones que adquieren a través de CNN, del canal 41 y 47. Son gente que no se pierden el Gordo y la Flaca, la doctora Pola ni los noticieros que se transmiten por esos canales. Por estas oídas, se sienten capacitadas para hablar de geopolítica.

19 – Nos obstante, debo aclarar aquí, que en las ciudades de los imperios el comportamiento para la convivencia social tiene sus límites, pues las autoridades se hacen de la vista gorda hasta cierto punto, en los guetos donde nos confinan.

20 – En este punto es de lugar traer a colación, que los países latinoamericanos, mientras más analfabetismo, miseria, degradación moral y espiritual hay, es mejor para los fines de control y dominación de los imperios; lo único es, que los susodichos anticomunistas, por ignorantes, no se dan cuenta de esa política imperialista, que les dice que comunismo es pobreza y atraso, y como no tienen sesos, no pueden dilucidar sobre el por qué de la miseria y atraso de sus países, y de su propia existencia.

21- En ese tenor, a esos anticomunistas los he oído repetir el cliché: “donde se instala el comunismo o el socialismo solo llega la miseria y el fracaso”. Y ponen de ejemplo a Rusia, Cuba, Venezuela, Nicaragua, etc. Es que no tienen cerebro, para razonar, que las dificultades económicas que afrontan estos países no es por causa del comunismo, sino, por motivos de los bloqueos económicos, financieros y de mercado que con actos terroristas, las élites imperialistas ejercen contra estos países.

22 – Además, hablan de Rusia como si ese inmenso país estuviera sin luz y agua, y lleno de ranchos de cartón, como estaba Venezuela cuando era capitalista. Olímpicamente ignoran, que Rusia es una potencia económica, militar y científica, con ciudades con estructuras arquitectónicas impresionantes, poblada por ciudadanos educados y bien alimentados, que a diferencia de los anticomunistas referidos, los rusos en su mayoría son gente pensante y con capacidad para la crítica. En Rusia, Leonel no podría “fantochear”, diciendo que no encuentra con quien conceptualizar, porque de hacerlo, chocaría con la realidad cultural de un país, donde la mayoría de sus ciudadanos son probos y están tan educados como él, pero libres de su miserablemente mentalidad caudillista.

23 – En este punto, los referidos anticomunistas, tampoco pueden explicar el por qué de la tanta miseria y atraso existente en los países latinoamericanos y africanos que no son comunistas, sino capitalistas. Tampoco pueden explicar, como la Unión Soviética, que arrancó de una pobreza absoluta, con una mayoría inmensa de campesinos analfabetos y en la miseria, llegó a ser una potencia mundial, y que el Brasil capitalistas con tantas riquezas y territorio semejante al de USA, no ha podido superar el “favelismo”, ni alcanzar las potencialidades que en todos los campos (ciencia, tecnología, estructuras, desarrollo económico, etc.) alcanzó la antigua Unión Soviética y ahora la nueva Rusia.

24 – Ahora bien, la ignorancia de los anticomunistas dominicanos aludidos es comprensible, pues mientras los rusos están a un nivel científico que le permite viajar a las estrellas, los susodichos anticomunistas están en irse a los Estados Unidos o Europa por aire, mar o tierra sin importar que en ello expongan la propia vida para llegar a un lugar que le permita la sobrevivencia, aunque sea limpiando pisos e inodoros, trabajo, que no es denigrante (ningún trabajo honrado lo es), pero sí impropio, de quienes como los referidos anticomunistas dominicanos, se consideran estar al nivel político de cualquier politólogo con doctorado.

25 – Ahora bien…, yo (Miguel Espaillat) no hago acto de fe por un comunismo o socialismo mal interpretado y peor aplicado, que con el tiempo deviene en burocrático, ineficiente, controlador, opresor y autoritario. Tampoco soy capitalista, mucho menos ahora con el neoliberalismo, que es una especie de retorno al feudalismo medieval. Abogo por un sistema sin imperialismos, es decir, sin naciones que con guerras y bloqueos subyuguen y saqueen a las más pobres y débiles. Simpatizo por un sistema en que impere la justicia social, y que los recursos naturales y las riquezas creadas, las disfrutemos todos por igual. Me inclino por un sistema que asegure a todos, iguales oportunidades, techo con agua y luz, el pan de cada día, cuidados de salud integral, educación de calidad y trabajo bien remunerado, sin explotación laboral. Deseo para cada país del mundo, un sistema político, social y económico socialista democrático, en que el hombre y la mujer puedan realizarse plenamente en libertad como seres humanos, y donde el amor, la solidaridad y el respeto al Medio Ambiente y a los niños, sean la mayor divisa de toda la humanidad; cosa que no se puede lograr, con anticomunistas de pacotilla, ni con el capitalismo salvaje. Si no se pone en práctica el verdadero cristianismo (amos los unos a los otros), estamos perdidos…

A mis lectores les dejo la palabra…

Nota:

Para mayor ilustración de mis lectores, los invito a ver un video de un sacerdote chileno respondiendo desde el púlpito a una mujer que teme al “comunismo” del nuevo presidente de Chile Gabriel Boric. Esto fue el 31 de diciembre de 2021.

El video tiene por título: Sacerdote chileno pone en su lugar a la derecha chilena.

https://www.youtube.com/watch?v=TsA-g_Xc4Ro