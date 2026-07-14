Sismo de magnitud 4,5 grados sacude República Dominicana

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SANTO DOMINGO.- Un sismo de 4,5 grados se registró este martes en República Dominicana.
El Centro Nacional de Sismología informó que el temblor ocurrió a las 11:20 hora local (15:30 GMT) con epicentro al noreste del país, a 6,8 kilómetros al sureste de la ciudad turística de Las Terrenas, y a una profundidad de 100 metros.
El sismo fue sentido en Samaná y Santo Domingo, donde fue evacuado, al menos, un edificio de oficinas gubernamentales.
Además, catorce minutos después, se registró una réplica de 2,6 puntos con epicentro a 5,1 km al este de Las Terrenas y a una profundidad de 3 km.
Hasta el momento no hay reportes de daños.
solo le pido a dios todo podersos que el prixomo seas de por lo meno 8.5 y justamente al lado opuesto de donde paso este 4.5
…»Esta Temblando en la Parte Norte de la Placa, y Ahi Esta Ubicada RD, Parece que fue en la Falla que Pasa por la Fosa de Milwakee» !!!…
Eso es bueno, eso ayuda mucho a RD, que todos los años hay varios «terremoticos» pequeños entre 4 y 5 grados de intensidad…Eso va liberando tensión en las placas…Lo peligroso, es cuando pasan muchos años que no tiembla la tierra, en ese caso, cuando aparece un temblor, es una vaina gigante y destructiva