Sismo de magnitud 4,5 grados sacude República Dominicana

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SANTO DOMINGO.- Un sismo de 4,5 grados se registró este martes en República Dominicana.

El Centro Nacional de Sismología informó que el temblor ocurrió a las 11:20 hora local (15:30 GMT) con epicentro al noreste del país, a 6,8 kilómetros al sureste de la ciudad turística de Las Terrenas, y a una profundidad de 100 metros.

El sismo fue sentido en Samaná y Santo Domingo, donde fue evacuado, al menos, un edificio de oficinas gubernamentales.

Además, catorce minutos después, se registró una réplica de 2,6 puntos con epicentro a 5,1 km al este de Las Terrenas y a una profundidad de 3 km.

Hasta el momento no hay reportes de daños.