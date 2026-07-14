Santo Domingo entregó el velódromo para los JCC 2026

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Santo Domingo, 14 jul.- El Comité Organizador de los XXV Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 entregó el velódromo del Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, completamente remozado para acoger las competencias de ciclismo de la cita regional, informó hoy.

La instalación, construida para los XII Juegos Centroamericanos y del Caribe de 1974, fue sometida a un proceso de rehabilitación financiado mediante el Fideicomiso Filantrópico de los Juegos Santo Domingo 2026.

El presidente del Comité Organizador, José P. Monegro, encabezó el acto de entrega y afirmó que la obra quedó lista para la competición, a menos de dos semanas del inicio de los Juegos, previstos del 24 de julio al 8 de agosto.

Por su parte, el ministro de Deportes, Kelvin Cruz, señaló que las autoridades ultiman los detalles de las instalaciones que servirán de escenario al certamen multideportivo, mientras el presidente del Comité Olímpico Dominicano, Garibaldy Bautista, expresó su confianza en que el renovado velódromo contribuya también al desarrollo del ciclismo nacional una vez concluya el evento.

Los trabajos incluyeron la sustitución de parte de las gradas, la impermeabilización para corregir filtraciones, la renovación de los sistemas eléctricos, hidráulicos y de drenaje, además de nuevos baños, acondicionadores de aire, plafones y el acondicionamiento general de la infraestructura.

El velódromo albergará gran parte de las pruebas de ciclismo durante los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que reunirán a atletas de casi 40 países y territorios de la región.

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