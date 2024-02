SANTIAGO: Osmar Benítez denuncia crisis en Universidad Isa

SANTIAGO DE LOS CABALLEROS. -El actual miembro del Consejo de Directores de la prestigiosa Universidad ISA, Osmar Benítez, denunció supuestas irregularidades de ventas de terrenos que son propiedad de esta alta casa de estudios.

Benítez explicó a través de una amplia carta enviada al señor Juan José Batlle, presidente del Consejo de Directores, que votó en contra de la venta de la finca de Mao, propiedad de esa academia.

Asimismo, “voté en contra de la venta de unos solares que tenía ISA en la ciudad de Santiago”.

Destacó en su misiva, que él votó también en contra de la compra del edificio de la Tabacalera “y en la mayoría de los casos hemos votado en contra de todas las decisiones que a nuestro juicio no eran conveniente para ISA, y no hemos estado solo, varios miembros del Consejo Directivo también actuaron de la misma manera”.

El también ex ministro de Agricultura y en la actualidad presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana, dijo que ese grupo de directivos que se opone a la crisis interna en la Universidad ISA han apelado a la conciencia institucional, pero no han alcanzado la mayoría de los votos en esas decisiones.

En la actualidad, los estudiantes de agronomía no tienen donde realizar sus prácticas agrícolas.

Se recuerda que esas propiedades fueron donadas por el señor Luis Crous y otras personalidades, para fundar esta universidad, donde se formaban los ingenieros agrónomos del país.

Crítica escogencia del actual rector

Benítez criticó la escogencia del actual rector Edwin Reyes, quien entiende fue impuesto en el cargo, aun con 8 votos en contra de los miembros del Consejo Directivo, que se oponían a su elección, pero “fue puesto», generando un disgusto inocultable.

Dijo que Edwin Reyes tuvo una imposición en ISA, al traerse de sorpresa, sin ser evaluado por una comisión legalmente constituida para proponer un rector.

“Eso reflejó una división de criterios en un Consejo Directivo, que debería estar hoy, más unido que nunca, para enfrentar con éxito los enormes desafíos que tiene ISA”, sostuvo.

Cabe destacar que como consecuencia de esta crisis en la universidad ISA, recientemente fue obligado a renunciar el señor Benito Ferreiras, quien dirigió por 36 años esa alta casa de estudios, y quien supuestamente fue el causante de la crisis junto con algunos de los actuales miembros del Consejo.

En la extensa carta de 7 páginas que envió al presidente del Consejo de Directores, el pasado 31 de julio del 2023, Osmar Benítez se preguntó ¿qué hacemos, salir o seguir luchando por un cambio en la forma de cómo se ha manejado la institución?.

¿Estamos nosotros dispuestos a luchar, desde adentro, para rescatar ISA de la situación en que ha caído, o preferimos mantenernos fuera, al margen desde una orilla tirándole piedras y criticando hasta que se termine de hundir? .

Osmar Benítez respondió: el pueblo no renuncia nunca a sus libertades, sino bajo el engaño de una ilusión, citando el filósofo Edmund Burke.