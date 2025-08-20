Reta a LF a recorrer mercados para comprobar precio de pollo

Eddy Alcántara

SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, retó al expresidente Leonel Fernández a recorrer supermercados y mercados del país para constatar los precios reales de la carne de pollo.

Asimismo, calificó de «infundadas y carente de veracidad» las declaraciones del exmandatario de que la carne blanca se cotiza entre los 100 y 125 pesos la libra.

Dijo que «ese tipo de declaraciones tienen un objetivo claro de sacar capital político, buscando incentivar a intermediarios y comerciantes a colocar precios que afecten el bolsillo de los consumidores”.

“El expresidente Fernández promueve mediáticamente con esto, que quienes comercialicen la carne blanca puedan colocarle un precio que perjudique al consumidor final, y eso no es correcto, eso no está bien, porque con esto solo buscan crear un malestar en la población para sacar ventaja política, sin importar las consecuencias que esto provoca a los pobres”, manifestó. «Lamentamos que en procura de ganar adeptos políticos se juegue con un tema tan sensible como la alimentación del pueblo dominicano, procurando incentivar a que productores, intermediarios y detallistas coloquen un precio por encima de lo que soporta el mercado nacional», agregó.

Aseguró que si Fernández acepta su invitación, «sus declaraciones quedarán pulverizadas ante la sociedad”.

Recordó que, para esta época de verano, cuando por las altas temperaturas la producción de pollo suele disminuir, el presidente Abinader adoptó medidas de previsión para garantizar la oferta y mantener estables los precios.

Denuncia gobierno condenó al pueblo a comer «cocote y pata» | AlMomento.net – Noticias de República Dominicana al instante!

jt-am