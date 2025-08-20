Reta a LF a recorrer mercados para comprobar precio de pollo
SANTO DOMINGO.- El director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor (Pro Consumidor), Eddy Alcántara, retó al expresidente Leonel Fernández a recorrer supermercados y mercados del país para constatar los precios reales de la carne de pollo.
Asimismo, calificó de «infundadas y carente de veracidad» las declaraciones del exmandatario de que la carne blanca se cotiza entre los 100 y 125 pesos la libra.
Dijo que «ese tipo de declaraciones tienen un objetivo claro de sacar capital político, buscando incentivar a intermediarios y comerciantes a colocar precios que afecten el bolsillo de los consumidores”.
“El expresidente Fernández promueve mediáticamente con esto, que quienes comercialicen la carne blanca puedan colocarle un precio que perjudique al consumidor final, y eso no es correcto, eso no está bien, porque con esto solo buscan crear un malestar en la población para sacar ventaja política, sin importar las consecuencias que esto provoca a los pobres”, manifestó. «Lamentamos que en procura de ganar adeptos políticos se juegue con un tema tan sensible como la alimentación del pueblo dominicano, procurando incentivar a que productores, intermediarios y detallistas coloquen un precio por encima de lo que soporta el mercado nacional», agregó.
Aseguró que si Fernández acepta su invitación, «sus declaraciones quedarán pulverizadas ante la sociedad”.
Recordó que, para esta época de verano, cuando por las altas temperaturas la producción de pollo suele disminuir, el presidente Abinader adoptó medidas de previsión para garantizar la oferta y mantener estables los precios.
jt-am
Eddy yo pensaba que ese cargo te iba a quedar pequeño por qué eres muy teórico pero veo que te quedó muy grandes, otro santo que se me cae de mis altares
IDIOTA! PORQUE NO RETAS AL QUE COMPRA EN LOS SUPERMERCADOS QUE SON LOS QUE PAGAN….IDIOTA!
Señor Alcantara, la libra de pollo no esta a 100 pesos la libra, esta a 99, ahi le doy la razon contra ese fabulador de Leonel Fernandez.
Idiota
Debería darle vergüenza. Duró 12 años..Abinader va a ser presidente por 16 años,,,cuando le toque
Que gobiernaso este !! Un presidente pidiendo perdón por su ineficiencia , una ministra de interior y policía en dime y direte con mega ****s , un funcionario de segunda retando a expresidentes , un ministro de agricultura defendiendo la mano de obra ilegal y hasta donde vana llegar estos improvisados??????????
No pierdan su tiempo contestando a Leonel Fernández, todo lo que estamos viviendo en la actualidad, con el fue peor.
A 100 pesos y más está la carne de pollo a nivel nacional, esa es la realidad. Pata y cocote es lo que se está comiendo, a veces.
Leonel no responde a bufones.
Y ustedes lo k están lambiendoles al presidente para k los deje en sus puestos x todos los k opinan en contra de la situación k estas el país, estas en un ministerio o estas recibiendo un cheque del gobierno x k el abusador y **** k dice k la cosas esta buena debiera llevárselo el mismo..d. ese mismo
Ayer compré 4 libras de pollo, por 400 pesos.
JABLADOR
Que venga aquí a los usa 🇺🇸 para que vea a como esta el pollo
Pobre Leonel
Es el mundo entero
Si el dominicano no bebiera tanto no encontrara todos caro
Digo el pobre
y los ingresos… son iguales… psicorectal!…
esas declaraciones… de parte de leonel… tienen objetivos de… sacar capital politico… dice este tránsfuga… ahora… esté o no de acuerdo… te recomiendo… que no lo haga… porque… te podría llevar… muchas más sorpresas… de las que… desconoce… oyes, tránsfuga… la canasta básica… segun el… banco central… está rondando los… 50 mil pesos… y con el dólar… en las nubes… espérala más allá… lam bón de un puesto…
Ustedes lo que estan es haciendole campaña al delincuente Leonel por estar haciendole caso.
Maestro ya que LF es un delincuente, hagase un hombre y sométalo a la justicia, asegurese de tener todas las pruebas para que no le pase como a Angel Martinez.
Los corruptos blindado no se tocan
Por eso leo no está en los tribunales
es un delincuente… lo que no se… le puede decir… a un narcoprmista… porque lo está… difamando y puede… ser llevado a… la justicia independiente… ya lo sabe… saco e’ sal…