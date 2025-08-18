Denuncia gobierno condenó al pueblo a comer «cocote y pata»

imagen
Leonel Fernández.

SANTO DOMINGO.- La política alimentaria del Gobierno ha condenado al pueblo dominicano a comer “cocote, molleja, pata y asadura”, denunció este lunes el expresidente Leonel Fernández.

«Las fallidas decisiones oficiales han deteriorado el poder adquisitivo de la población y han encarecido de manera alarmante el precio del pollo, proteína básica en la dieta de los dominicanos», expresó el exmandatario en un artículo periodístico.

Recordó que en 2012 la libra de pollo oscilaba entre 35 y 40 pesos, mientras que en la actualidad, bajo la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), alcanza entre 80 y 100 pesos. «Esto supone un incremento de más de un 140 %, un golpe directo a los bolsillos de los consumidores, especialmente los de menores ingresos», indicó el también presidente del partido Fuerza del Pueblo en su columna Observatorio Global.

«POLLO INDEX»

Fernández refutó el llamado Pollo Index, utilizado recientemente por el presidente Luis Abinader para defender la capacidad adquisitiva del salario mínimo, calificando el argumento del mandatario como «una interpretación que no constituye una medición real del poder adquisitivo de los dominicanos”.

Aseguró que el indicador carece de fundamento, pues no toma en cuenta la realidad que enfrentan las familias al momento de cubrir su canasta básica.

En su análisis, Fernández recordó que la crisis avícola inició desde los primeros meses del actual gobierno en 2020, cuando ya en la Nochebuena de ese año la libra de pollo había subido en 11 pesos. «Desde entonces, el alza se ha mantenido constante, alcanzando niveles históricos que incluso obligaron al Ejecutivo a imponer medidas de racionamiento en agosto de 2021, limitando la compra a cuatro unidades por persona», abundó.

«Esa escasez llegó a impedir que las familias dominicanas pudieran acceder a piernas, muslos o pechugas, dejando al pollo prácticamente ausente de la mesa nacional. No fue por un aumento del poder adquisitivo, sino porque la peste porcina trasladó el consumo hacia la carne de pollo, encareciendo aún más su precio”, explicó.

ACUERDOS NO EVITARON ESCALADA DE PRECIOS

Asimismo, denunció que los acuerdos entre el gobierno, productores y supermercados, lejos de estabilizar el mercado, no evitaron la escalada de precios ni lograron garantizar un suministro suficiente. “El presidente saludó el pacto como una garantía de seguridad alimentaria, pero la realidad demostró todo lo contrario”, afirmó el líder político.

Reveló que la canasta básica familiar de los sectores más pobres se ha incrementado en un 33 % durante los últimos cinco años, pasando de 21,154 pesos a 28,159, mientras el salario mínimo promedio apenas alcanza los 15,000 pesos. “Eso significa que el ingreso solo cubre un 53 % de las necesidades de las familias vulnerables”, puntualizó.

Advirtió que las desacertadas políticas agropecuarias del PRM “han procurado condenarnos a comer del pollo tan solo cocote, molleja, pata y asadura”. Y remató su análisis con una metáfora popular: “Afortunadamente, todavía el pueblo no ha sido agarrado por el pichirrí”.

jt-am

 

Yolanda
Yolanda
2 minutos hace

Se están dando las condiciones para una POBLADA peor que la que se dió cuando Jorge Blanco.

0
0
Responder
tony
tony
2 minutos hace

tira todo como ahora mismo,el odioso tiene un odioso apaggon peor que cuando la catalina se dano.es decir que fue mentira todo como siempre

0
0
Responder
Yeni
Yeni
5 minutos hace

Cocote , pata y apagones es la moda,nos jodimos con este Árabe.

0
0
Responder
Limber
Limber
7 minutos hace

Las 14 provincias del Cibao están llamando a movilizaciones, no se soportan los apagones. Se le está dañando la mercancía a los colmados.

0
0
Responder
Luis R.
Luis R.
11 minutos hace

Este gobierno se fue a pique

0
0
Responder
Joe
Joe
13 minutos hace

Leonel you are so full of crap that no body's care you opinion

0
0
Responder
Goku
Goku
18 minutos hace

PRMAMAGUEVO llevo a pais a un agujero negro por culo de los rapas su madre

0
-1
Responder
Vegeta
Vegeta
16 minutos hace
Responder a  Goku

Claro kakaroto esos PRMIERDISTAS tiene el pais pasado hambre y miseria

0
0
Responder
Juan argas
Juan argas
19 minutos hace

NO ME GUSTA ESE TIPO PERO lamentablemente es verdad

0
0
Responder
Goku
Goku
19 minutos hace

Resultado en las elecciones de 2028

Leonel fuerza del pueblo 55%

David collado PRM 15%

Francisco javier PLD 3%

2
0
Responder
Joe
Joe
21 minutos hace

Gatonel no crees que vez de criticar debiera de devolver parte de lo que te llevaste!!

0
0
Responder
Goku
Goku
21 minutos hace

Leonel tu vas ser presidente en 2028 bajarla los precios de la comida arregla la educacion arregla la agricultura meter presos a los delicuentes resuelve el problema de los apagones construir una linea 3 de metro construir elevados y desniveles baja la pobreza lucha contra la corrupcion genera mas empleos ganarla con un 56% para el 2028

Luis abinader es un mamaguevo y un rapa su mai 🥚🥚🖕🖕

Luis abinader es un mamaguevo y un rapa su mai 🥚🥚🖕🖕

2
0
Responder
Manuel
Manuel
25 minutos hace

Vuelve

1
0
Responder
luis
luis
26 minutos hace

a ver leonel tanto disparate que habla nada mas quejandose y nunca propone ninguna solucion la gente quiere oir hablar de soluciones no de quejas quejas y mas quejas con eso no arreglas nada pa eso callate y no digas nada

0
-1
Responder
illiana
illiana
26 minutos hace

0
0
Responder
Pad
Pad
26 minutos hace

Diantre que notición! nuestros líderes la mayoría solo hablan pendejada nada positivo o beneficioso para sus conciudadanos,es la corrupción que hay que acabar hacer leyes que condenen a los politicos corruptos y a cualquier otro que se prete a ello,nesecitamos educar los adultos para que los niños aprendan, acabar con la basra la mala educación los sobornos e,t,c

0
-1
Responder
Felix
Felix
29 minutos hace

Este falsante que lo conoce muy bien el pueblo y que por eso tiene la mayor taza de rechazo, todavia cree en su loca cabezota que nos va a enganar por cuarta vez ya que en los 3 malos gobiernos arropados todos de robos y corrupcion rampante , nos dejaron recuerdos infames que ningun dominicano que vivio aquella epoca de desgracia, lo va a olvidar jamas y que no se vista que dejamas vuelve.
Comformese con lo que se llevo del herario publico .
Comformese con lo que se llevo del herario publico .

0
-1
Responder
Juan Q
Juan Q
32 minutos hace

Y el Que come ? Ladroncillo

1
-1
Responder
PLD NO OLV
PLD NO OLV
34 minutos hace

ESTE PATAN, JABLADOR CARAJO, CALLADO SE VE MEJOR

2
-1
Responder
Eduardo Gu
Eduardo Gu
35 minutos hace

Este tipo lo que debe es ser fusilado ante el Altar de la Patria por ser el arquitecto de la fusión en vez de estar hablando estupideces.

2
-1
Responder
Ruiz
Ruiz
37 minutos hace

Leonel, no, no diga eso, tu traicionaste al PLD y le diste los votos al PRM con tu amargura y resentimiento.

1
-1
Responder
EL DOM.
EL DOM.
37 minutos hace

el encantador de serpientes jajajaja

1
-1
Responder
T. Marra
T. Marra
37 minutos hace

Yo mismo vivo comiendo cocote todos los días. Estos morenos me tienen la garganta

1
0
Responder
Juan
Juan
39 minutos hace

Cuanto guarsmo tiene este senor

1
0
Responder
El congo';
El congo’;
41 minutos hace

Mientras los centros de diversion,colmadones,plazas comerciales,playas y centros deportivos estan abarrotados incluyendo casi todos los dias,entonces este bamdido corrupto sale de chistocito buscando pendejos como lo ha logrado en cierto caso,pero estamos fijo muy pendiente de queen tanto Dano ha hecho a la sociedad,todos sabemos k el no es inocente del deficit fiscal k estamos disfrutando y k no esta presidente xk la class governante son iguales

1
0
Responder
aleluya
aleluya
42 minutos hace

Mientras que tu ta' comiendo filete de miñon con los cuartos que le robaste al pueblo.

1
0
Responder
Juan
Juan
45 minutos hace

Tú hiciste los mismos. Solo que separaste las pechuga para ti y tu gentes.

3
0
Responder
Smarty Bev
Smarty Bev
46 minutos hace

*ES-VERDAD*….»LEONEL-LUCE-MUY-ENFERMO-COMO-DICEN»…
DE-HECHO….SU-ROSTRO-SI-PARECE-«UN-COCOTE»…

3
0
Responder
WILLIAM
WILLIAM
37 minutos hace
Responder a  Smarty Bev

LLEVALO SUAVE, PADECE DE CANCER DEL COLON.

1
0
Responder
el cukika
el cukika
47 minutos hace

un estadista de alto calibre, no habla asi, un hombre leido no habla asi, ese es un leguaje del mercado de Villa Consuelo..en la fonda del lado. Leonel no asi no.

1
0
Responder
illiana
illiana
47 minutos hace

0
0
Responder
Pichirilo
Pichirilo
49 minutos hace

Carajo que tipo que se ha puesto feo, parece que la maldad le está brotando por la cara.

3
0
Responder
WILLIAM
WILLIAM
38 minutos hace
Responder a  Pichirilo

PADECE DE CANCER DEL COLON… LLEVALO SUAVE.

0
0
Responder
Aurelio
Aurelio
49 minutos hace

Payaso… se cree que con discurso barrial va a engañar al pueblo.

3
0
Responder
Donald Gri
Donald Gri
50 minutos hace

Este par de pelafustanes mafiosos y ladrones corrupto llamado Leonel y Danilo creen que el país ha olvidado la situación que pasamos en sus corruptos gobierno donde solo vivian bien lo de ellos, ya el pld morado y el pld verde pasaron a la historia y no volverán jamás

3
0
Responder
Rafael Sos
Rafael Sos
52 minutos hace

Este hombre ha perdido la memoria,no recuerda que fue el mismo gobierno que el mismo apoyo en el 2020

3
0
Responder
F. Mejia.
F. Mejia.
52 minutos hace

Todavia el garo encuentra que comer.

1
0
Responder
Ten fe.
Ten fe.
1 hora hace

Cuando Leonel estaba en el gobierno la gente comía burro, caballo y perro del hambre que estaba pasando, sino pregúntenle a la gente del sur profundo. En RD llegó un momento que no se sabía lo que se estaba comiendo, por eso se acabaron los burros en Rep Dom. Todos recordamos ese tiempo de Leonel.

3
0
Responder
Juan
Juan
1 hora hace

2.-Que la mayoría de la gente, compuesta por los pobres y la clase media, pase hambre, penurias de todo tipo, que se la esté llevando el PRMaligno-SATANICO, no es preocupación del actual desgobierno-DESASTRE. Salir y afirmar sin ningún sonrojo que todo va de maravilla aunque el pueblo pase un infierno es para Abinader-popis-PRMaligno como tomar un vaso de agua. Eso sirve para que sus bocinetas y lambones vivan proclamando falsos «logros».

1
-3
Responder
El Filosof
El Filosof
1 hora hace

Eso comian tu y los peledeistas antes de llegar al poder.

5
-1
Responder
Juan
Juan
1 hora hace

Correctísimo. Acertado el análisis de Leonel. El pueblo pobre y la clase media están pasando un calvario bajo el gobierno bultero, malicioso, inepto, perverso y burlón de Abinader-popis-PRMaligno-DESTRUYE-PAIS. El primer deber de un estado-gobierno es proveer de agua y comida al pueblo, porque además de ser derechos son las 2 necesidades vitales para la supervivencia del ser humano. A Abinader-popis-gobierno-MALO solo le interesan los popis.

1
-3
Responder
Ramiro Esp
Ramiro Esp
19 minutos hace
Responder a  Juan

Prefiero comer cocotes, patas y hasta algo mas, pero no robar, yo soy un profesional y todas mis hijas son profesionales y lo que mas nos gusta del pollo son esa s que menciona el millonario de cuna, mi familia me crio comiendo pico y pala como le llamamos nosostros y eramos provilegiados

0
0
Responder