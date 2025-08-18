Denuncia gobierno condenó al pueblo a comer «cocote y pata»
SANTO DOMINGO.- La política alimentaria del Gobierno ha condenado al pueblo dominicano a comer “cocote, molleja, pata y asadura”, denunció este lunes el expresidente Leonel Fernández.
«Las fallidas decisiones oficiales han deteriorado el poder adquisitivo de la población y han encarecido de manera alarmante el precio del pollo, proteína básica en la dieta de los dominicanos», expresó el exmandatario en un artículo periodístico.
Recordó que en 2012 la libra de pollo oscilaba entre 35 y 40 pesos, mientras que en la actualidad, bajo la gestión del Partido Revolucionario Moderno (PRM), alcanza entre 80 y 100 pesos. «Esto supone un incremento de más de un 140 %, un golpe directo a los bolsillos de los consumidores, especialmente los de menores ingresos», indicó el también presidente del partido Fuerza del Pueblo en su columna Observatorio Global.
«POLLO INDEX»
Fernández refutó el llamado Pollo Index, utilizado recientemente por el presidente Luis Abinader para defender la capacidad adquisitiva del salario mínimo, calificando el argumento del mandatario como «una interpretación que no constituye una medición real del poder adquisitivo de los dominicanos”.
Aseguró que el indicador carece de fundamento, pues no toma en cuenta la realidad que enfrentan las familias al momento de cubrir su canasta básica.
En su análisis, Fernández recordó que la crisis avícola inició desde los primeros meses del actual gobierno en 2020, cuando ya en la Nochebuena de ese año la libra de pollo había subido en 11 pesos. «Desde entonces, el alza se ha mantenido constante, alcanzando niveles históricos que incluso obligaron al Ejecutivo a imponer medidas de racionamiento en agosto de 2021, limitando la compra a cuatro unidades por persona», abundó.
«Esa escasez llegó a impedir que las familias dominicanas pudieran acceder a piernas, muslos o pechugas, dejando al pollo prácticamente ausente de la mesa nacional. No fue por un aumento del poder adquisitivo, sino porque la peste porcina trasladó el consumo hacia la carne de pollo, encareciendo aún más su precio”, explicó.
ACUERDOS NO EVITARON ESCALADA DE PRECIOS
Asimismo, denunció que los acuerdos entre el gobierno, productores y supermercados, lejos de estabilizar el mercado, no evitaron la escalada de precios ni lograron garantizar un suministro suficiente. “El presidente saludó el pacto como una garantía de seguridad alimentaria, pero la realidad demostró todo lo contrario”, afirmó el líder político.
Reveló que la canasta básica familiar de los sectores más pobres se ha incrementado en un 33 % durante los últimos cinco años, pasando de 21,154 pesos a 28,159, mientras el salario mínimo promedio apenas alcanza los 15,000 pesos. “Eso significa que el ingreso solo cubre un 53 % de las necesidades de las familias vulnerables”, puntualizó.
Advirtió que las desacertadas políticas agropecuarias del PRM “han procurado condenarnos a comer del pollo tan solo cocote, molleja, pata y asadura”. Y remató su análisis con una metáfora popular: “Afortunadamente, todavía el pueblo no ha sido agarrado por el pichirrí”.
Se están dando las condiciones para una POBLADA peor que la que se dió cuando Jorge Blanco.
tira todo como ahora mismo,el odioso tiene un odioso apaggon peor que cuando la catalina se dano.es decir que fue mentira todo como siempre
Cocote , pata y apagones es la moda,nos jodimos con este Árabe.
Las 14 provincias del Cibao están llamando a movilizaciones, no se soportan los apagones. Se le está dañando la mercancía a los colmados.
Este gobierno se fue a pique
Leonel you are so full of crap that no body’s care you opinion
PRMAMAGUEVO llevo a pais a un agujero negro por culo de los rapas su madre
Claro kakaroto esos PRMIERDISTAS tiene el pais pasado hambre y miseria
NO ME GUSTA ESE TIPO PERO lamentablemente es verdad
Resultado en las elecciones de 2028
Leonel fuerza del pueblo 55%
David collado PRM 15%
Francisco javier PLD 3%
Gatonel no crees que vez de criticar debiera de devolver parte de lo que te llevaste!!
Leonel tu vas ser presidente en 2028 bajarla los precios de la comida arregla la educacion arregla la agricultura meter presos a los delicuentes resuelve el problema de los apagones construir una linea 3 de metro construir elevados y desniveles baja la pobreza lucha contra la corrupcion genera mas empleos ganarla con un 56% para el 2028
Luis abinader es un mamaguevo y un rapa su mai 🥚🥚🖕🖕
Vuelve
a ver leonel tanto disparate que habla nada mas quejandose y nunca propone ninguna solucion la gente quiere oir hablar de soluciones no de quejas quejas y mas quejas con eso no arreglas nada pa eso callate y no digas nada
Diantre que notición! nuestros líderes la mayoría solo hablan pendejada nada positivo o beneficioso para sus conciudadanos,es la corrupción que hay que acabar hacer leyes que condenen a los politicos corruptos y a cualquier otro que se prete a ello,nesecitamos educar los adultos para que los niños aprendan, acabar con la basra la mala educación los sobornos e,t,c
Este falsante que lo conoce muy bien el pueblo y que por eso tiene la mayor taza de rechazo, todavia cree en su loca cabezota que nos va a enganar por cuarta vez ya que en los 3 malos gobiernos arropados todos de robos y corrupcion rampante , nos dejaron recuerdos infames que ningun dominicano que vivio aquella epoca de desgracia, lo va a olvidar jamas y que no se vista que dejamas vuelve.
Comformese con lo que se llevo del herario publico .
Y el Que come ? Ladroncillo
ESTE PATAN, JABLADOR CARAJO, CALLADO SE VE MEJOR
Este tipo lo que debe es ser fusilado ante el Altar de la Patria por ser el arquitecto de la fusión en vez de estar hablando estupideces.
Leonel, no, no diga eso, tu traicionaste al PLD y le diste los votos al PRM con tu amargura y resentimiento.
el encantador de serpientes jajajaja
Yo mismo vivo comiendo cocote todos los días. Estos morenos me tienen la garganta
Cuanto guarsmo tiene este senor
Mientras los centros de diversion,colmadones,plazas comerciales,playas y centros deportivos estan abarrotados incluyendo casi todos los dias,entonces este bamdido corrupto sale de chistocito buscando pendejos como lo ha logrado en cierto caso,pero estamos fijo muy pendiente de queen tanto Dano ha hecho a la sociedad,todos sabemos k el no es inocente del deficit fiscal k estamos disfrutando y k no esta presidente xk la class governante son iguales
Mientras que tu ta’ comiendo filete de miñon con los cuartos que le robaste al pueblo.
Tú hiciste los mismos. Solo que separaste las pechuga para ti y tu gentes.
*ES-VERDAD*….»LEONEL-LUCE-MUY-ENFERMO-COMO-DICEN»…
DE-HECHO….SU-ROSTRO-SI-PARECE-«UN-COCOTE»…
LLEVALO SUAVE, PADECE DE CANCER DEL COLON.
un estadista de alto calibre, no habla asi, un hombre leido no habla asi, ese es un leguaje del mercado de Villa Consuelo..en la fonda del lado. Leonel no asi no.
Carajo que tipo que se ha puesto feo, parece que la maldad le está brotando por la cara.
PADECE DE CANCER DEL COLON… LLEVALO SUAVE.
Payaso… se cree que con discurso barrial va a engañar al pueblo.
Este par de pelafustanes mafiosos y ladrones corrupto llamado Leonel y Danilo creen que el país ha olvidado la situación que pasamos en sus corruptos gobierno donde solo vivian bien lo de ellos, ya el pld morado y el pld verde pasaron a la historia y no volverán jamás
Este hombre ha perdido la memoria,no recuerda que fue el mismo gobierno que el mismo apoyo en el 2020
Todavia el garo encuentra que comer.
Cuando Leonel estaba en el gobierno la gente comía burro, caballo y perro del hambre que estaba pasando, sino pregúntenle a la gente del sur profundo. En RD llegó un momento que no se sabía lo que se estaba comiendo, por eso se acabaron los burros en Rep Dom. Todos recordamos ese tiempo de Leonel.
2.-Que la mayoría de la gente, compuesta por los pobres y la clase media, pase hambre, penurias de todo tipo, que se la esté llevando el PRMaligno-SATANICO, no es preocupación del actual desgobierno-DESASTRE. Salir y afirmar sin ningún sonrojo que todo va de maravilla aunque el pueblo pase un infierno es para Abinader-popis-PRMaligno como tomar un vaso de agua. Eso sirve para que sus bocinetas y lambones vivan proclamando falsos «logros».
Eso comian tu y los peledeistas antes de llegar al poder.
Correctísimo. Acertado el análisis de Leonel. El pueblo pobre y la clase media están pasando un calvario bajo el gobierno bultero, malicioso, inepto, perverso y burlón de Abinader-popis-PRMaligno-DESTRUYE-PAIS. El primer deber de un estado-gobierno es proveer de agua y comida al pueblo, porque además de ser derechos son las 2 necesidades vitales para la supervivencia del ser humano. A Abinader-popis-gobierno-MALO solo le interesan los popis.
Prefiero comer cocotes, patas y hasta algo mas, pero no robar, yo soy un profesional y todas mis hijas son profesionales y lo que mas nos gusta del pollo son esa s que menciona el millonario de cuna, mi familia me crio comiendo pico y pala como le llamamos nosostros y eramos provilegiados