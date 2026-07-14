República Dominicana con otro revés en la Liga de Naciones

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Hong Kong, China, 14 jul.- República Dominicana sufrió su noveno revés en la ronda preliminar de la Liga de Naciones femenina de voleibol, al perder 1-3 ante Canadá por el grupo ocho.

Las caribeñas quedaron relegadas al puesto 15 con 11 puntos al concluir la tercera semana de la competición, al caer ante las canadienses con parciales de 20-25, 25-17, 22-25 y 18-25.

Gaila González encabezó la ofensiva de las antillanas con 16 puntos, 15 en el ataque y uno con el bloqueo, secundada por Flormarie Heredia, autora de 14 unidades (12 en el ataque y dos en el servicio).

Por las ganadoras, Kiera Van Ryk consiguió 21 tantos, Alexa Gray (20), Abagayle Guezen (13) y Nyadholi Thokbuom (10).

En el otro partido de la llave ocho, Italia superó 3-2 a China con tanteadores de 25-29, 25-21, 25-22, 25-12 y 15-12.

Por la zona siete, Alemania venció 3-0 a Bulgaria con marcadores de 25-20, 25-20 y 25-12, y República Checa derrotó a Francia por 3-2 (25-12, 25-21, 25-22, 25-12 y 15-12).

En el apartado nueve, Tailandia perdió 1-3 ante Türkiye con parciales de 27-25, 21-25, 19-25 y 22-25, y Japón aventajó a Polonia por 3-2 (20-25, 14-25, 25-19, 25-21 y 15-13).

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