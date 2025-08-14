RD define el cuerpo técnico del equipo nacional de baloncesto

Cuerpo técnico dominicano

SANTO DOMINGO.- El técnico argentino Néstor -Ché- García definió este miércoles su cuerpo técnico que lo acompañará en el Campeonato AmeriCup 2025, a celebrarse en la ciudad de Managua, Nicaragua, y tiene como fecha del 22 al 31 de agosto.

Ché García, dirigente del combinado quisqueyano en los últimos años, informó que los técnicos que estarán como sus asistentes serán David Díaz, Abraham Disla y Martín Luis, quien es oriundo de la localidad de Bahía Blanca, Argentina, la misma tierra de García.

“Tengo mucho tiempo trabajando con David y Abraham, son dos buenos técnicos que ayudan al equipo, y ahora le sumamos a Martín que será de gran valía”, dijo García.

Dominicana integra el Grupo C con Nicaragua, Argentina y Colombia; en el B, Panamá, Venezuela, Canadá y Puerto Rico, y en el A, Estados Unidos, Brasil, Uruguay y Bahamas.

El combinado dominicano se prepara para competir en el Campeonato AmeriCup 2025, que se jugará en el polideportivo Alexis Argüello en Managua, en Nicaragua.

El propio García encabeza la preparación de los criollos en la Cancha de Entrenamiento de la Casa Nacional del Minibasket en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte.

El staff del equipo nacional lo lidera el gerente general Junior Páez (Jipy), quien además es vicepresidente de la Federación Dominicana de Baloncesto (Fedombal); Carlos De León; director de Operaciones; y en la preparación física estará Adenauer Díaz (Rilling).

El periodista santiagués Rolando Fermín Jr. estará en prensa y Dr. Gewill Acosta, médico.

Los jugadores que se encuentran entrenando son Andrés Feliz, Jean Montero, Eloy Vargas, Joel Soriano, David Jones, Juan Miguel Suero, Anyeuri Castillo, Rey Abad, Josué Salazar, Rayner Moquete, Shamille Ballas, Ángel Delgado, Víctor Liz y Jefry Abreu.

Además, Jassel Pérez, Ángel Núñez, Anderson García, Eusebio Suero, Josué Grullón, Jonathan Bello, Bryan Polanco y Gelvis Solano.

Fogueo RD-PR el domingo

El denominado “Clásico Caribeño” entre los eternos rivales de baloncesto regional, los seleccionados de República Dominicana y Puerto Rico sostendrán otro encuentro de “espanto y brinco”, en un partido amistoso a celebrarse este domingo 17 de agosto.

El partido está programado para las 8:00 de la noche, en el Coliseo Roberto Clemente, de la ciudad de San Juan, en Puerto Rico, el mismo escenario que en el choque del 2023.

Esta actividad tiene la coordinación de los respectivos presidentes de ambas Federaciones Nacionales de Baloncesto, Rafael Uribe, por Quisqueya, y Yum Ramos, por Borinquen.

