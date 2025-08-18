PROPEEP resalta resultados en primer año mandato Abinader

Federico Méndez y Robert Polanco

SANTO DOMINGO.- El director de Proyectos Estratégicos Especiales de la Presidencia (PROPEEP), licenciado Robert Polanco, el presidente Luis Abinader está consolidando su gestión de gobierno con obras que son necesarias para el desarrollo nacional, además de implementar una política pública en todas las áreas de manera integral.

Entrevistado por el periodista Federico Méndez, en el programa Esferas de Poder, dijo que al cumplirse el primer año de su segundo mandato, Abinader consolida la inversión pública en los cinco años que lleva el mandatario gobernando.

Asegura que unos 440 mil dominicanos han salido de la pobreza y 80 mil de la pobreza extrema, pasando el índice a una disminución de un 23 a un 18%, gracias a la labor desarrollada por el jefe de Estado.

“Puedo decir que en este en este primer año se consolida la inversión del presidente Luis Abinader en el sur del país con la inauguración recientemente de la circunvalación de Baní, una obra sumamente necesaria para el desarrollo del sur que viene a reducir 40 y hasta 50 minutos el trayecto de los dominicanos a cualquier punto de la región sur”, argumentó.

Señaló también la inversión en Pedernales en obras de infraestructura para desarrollar este polo turístico, a su juicio olvidado por prácticamente todos los gobiernos que solo pensaban en el caudal de votos que aporta.

“Sin embargo, el presidente Luis Abinader lo que está es pensando en el desarrollo y en el bienestar de sus ciudadanos, instalando hoteles, aeropuertos, puertos que van a mejorar las condiciones de vida indudablemente de toda la región”, insistió.

Polanco considera que Abinader consolida en este primer año del segundo mandato su visión y ejecutoria de gobierno, lo cual demuestra la aceptación que sigue teniendo en la población porque reconoce que es un presidente que trabaja 10 y 12 horas diarias para llevarle bienestar a los dominicanos.

Destacó que se está construyendo sobre un túnel tipo trinchera en la Isabela Aguiar con 27 de Febrero y la Luperón, que viene a resolver un problema fundamental que tiene el tránsito en los municipios de Santo Domingo Oeste.

of-am