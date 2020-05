PRM NY reafirma cuenta con logística alterna para votar en las presidenciales

Jhon Sanchez,

NUEVA YORK.- El secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en Nueva York, Jhon Sánchez, confirmó que esa organización cuenta con una logística alterna para el montaje de las elecciones presidenciales y congresuales, en caso de que las escuelas de la Gran Manzana no puedan ser utilizadas para el proceso de votación del 5 de julio.

“Como informó nuestro delegado ante la Junta Central Electoral (JCE), Orlando Jorge Mera, el PRM ya tiene ubicados varios locales para el voto presencial en la ciudad de Nueva York”, afirmó Sánchez en un documento enviado a la prensa.

Sánchez descalificó al presidente en Nueva York del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Frank Cortorreal, para desmentir la información en ese sentido suministrada por Jorge Mera y dijo que “en lugar de boicotear las elecciones en el exterior, ese señor lo que tiene que hacer es venir a la ciudad de Nueva York y atender a sus obligaciones como jefe de la Misión Permanente de la República Dominicana ante las Naciones Unidas, que para eso se le paga un buen salario”.

“Cortorreal debe saber que cuando el Departamento de Estado anunció que no permitiría elecciones de otros países en Estados Unidos fue en base a que los comicios de la República Dominicana se realizarían en mayo pasado.

También debe saber que el Departamento de Estado no tiene nada que ver con las decisiones que adopte un Estado o una ciudad de EE.UU. en cuanto a permitir o no que se vote en su respectivo territorio. Y así lo corroboró el congresista de origen dominicano Adriano Espaillat en una reunión con dirigentes de los partidos políticos”, declaró.

Recordó que “las elecciones serán el 5 de julio. Para esa fecha, según las informaciones de los epidemiólogos del Departamento de Salud de Nueva York, la pandemia habrá disminuido considerablemente, lo que permitiría a los ciudadanos realizar sus actividades normales, aplicando los protocolos de prevención, como son el uso de mascarillas, guantes y respetar la ordenanza del distanciamiento social para evitar la propagación del COVID-19”.

“Con relación al cierre de las escuelas hasta septiembre, Cortorreal debe saber que ese cierre es para las docencias, no así para desarrollar cualquier actividad social que respete el protocolo establecido por la ciudad. Pero como nosotros sabemos que el PLD no quiere que se realicen elecciones en el exterior, hemos diseñado un plan alterno de búsqueda de locales para facilitárselos a la Junta Central Electoral, en caso de que no se pueda votar en las escuelas”, indicó.

Agregó que “aclaramos y reiteramos que las informaciones ofrecida por el licenciado Jorge Mera con relación a las elecciones en el exterior son verídicas. Lo que pasa es que como el PLD ha hecho un gobierno tan malo, tanto en República Dominicana como para la diáspora, los funcionarios y altos dirigentes de ese partido saben que en las dos últimas elecciones ha sido vencidos en el exterior, y que esta vez la derrota será mucho más contundente. Por eso no quieren que se realicen elecciones en el exterior. Ellos tienen los números, y esos números les dicen que en el exterior ganará Luis Abinader con más de un 60% de los votos”.

Advirtió que “no permitir que los dominicanos en el exterior voten el 5 de julio sería una violación a la Constitución de la Republica”.

Recordó que la reforma constitucional del año 2010 otorgó a la diáspora dominicana el derecho a tener su propia voz en el Congreso, a través de la elección de tres diputados en la circunscripción electoral uno del exterior, dos en la circunscripción 2, igual cantidad en la circunscripción tres, para un total de siete legisladores que representan a la diáspora ante la Cámara Baja.

“Llamamos a los peledeísta a que dejen que la JCE haga su trabajo del montaje de las elecciones, que se dejen de estar boicoteando el proceso y que sepan que el PRM y partidos aliados defenderemos las conquistas democráticas que hemos adquiridos los dominicanos en el exterior”, concluyó.