Presentan libro de Odontología y la importancia de la prevención

Gerardo Mesa,Mayra Modesto,Virginia Laureano, Arabella Michelén, Miguel Dominguez y Luis Matos

SANTO DOMINGO. – La doctora Arabella Michelén Namnún, CEO de Odontología Dominicana, Odonto-Dom, presentó su obra “Odontología, Salud, Prevención y Sonrisa.”, una recopilación de artículos sobre esa importante área de la medicina.

Durante la presentación, después de agradecer a los presentes, Michelén Namnún expresó que nunca se planteó escribir un libro, aunque siempre ha tenido pasión por la prevención, desde que era una adolescente, confesó,

La doctora indicó que cada tema del volumen es producto de una duda de un paciente o familiar, por una experiencia vivida en la consulta o una pregunta en la columna o revista donde regularmente publica los artículos o en las redes sociales.

RESALTA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN

Arabella Michelén manifestó que hablar de prevención en un mundo cada vez más acelerado, tecnológico y especializado, parecería insólito o desfasado, sin embargo, no lo es, porque prevenir en materia de salud es tomar todas las medidas posibles para evitar la aparición de una lesión y/ o enfermedad, incluso de una complicación.

Enfatizó en que simples medidas como una correcta higiene y una sana alimentación hacen la diferencia y deben ser tomadas en el hogar.

Señaló que “viajar a través del mundo de la prevención, no implica el no acudir a las visitas con el profesional de la salud, no seguir sus instrucciones, todo lo contrario, conlleva sumarte a su labor, reconociendo que eres el paciente o el cuidador del paciente, que es importante aprender a escuchar el cuerpo, cuidarlo, amarlo..”

Los prologuistas del libro fueron los doctores Mayra Modesto, Juan Gerardo Mesa y Virginia Laureano, y el licenciado Luis Matos, de las reflexiones.

Destacaron que cada tema fue tratado con un lenguaje sencillo, y que el libro incluye una especie de glosario con términos de mayor uso, con el propósito de facilitar la comprensión de las enfermedades y tratamientos relativos a la salud oral.

