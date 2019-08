¿Por qué Ramfis ganará las elecciones presidenciales en mayo 2020?

La realidad de que Ramfis Domínguez Trujillo será el próximo presidente de la República Dominicana, está fundamentada en los hechos que ocurrieron en las pasadas elecciones norteamericanas del 2016. Esto no lo digo yo, sino los eventos que le dio la victoria al actual presidente de los Estados Unidos Donald Trump que son los mismos en algunos aspectos que se desarrollan en el ambiente político criollo.

Podemos mencionar cinco factores fundamentales donde estos dos líderes políticos encuentran semejanzas en sus campañas:

1. El voto silencioso:

Muchas de las encuestadoras electorales fallaron al reflejar la verdadera intención del voto de los norteamericanos. Algunas encuestas a nivel nacional tenían a Hillary Clinton 3% por encima de Donald Trump, estado por estado con un estimado de ganar por lo menos 300 colegios electorales de los 270 que se necesita para ganar la presidencia. Lo que nos hace concluir que la mayoría de los votantes mantuvieron sus intenciones de voto secretas y se negaron a participar en las encuestas.

Ramfis Domínguez Trujillo muestra una abrumadora ventaja en la intención del voto y hay muchos dominicanos que públicamente no dejarán saber su intención de votar por él y se debe a los lazos familiares que tiene Ramfis con su abuelo el dictador Rafael Leónidas Trujillo. Los dominicanos estamos cansado de los partidos tradicionales y estas elecciones los votantes que anteriormente no participaron en las elecciones presidenciales y se quedan rezagados en sus casas y no participan, esta oportunidad la mayoría saldrán a votar por Ramfis.

2. El reconocimiento del nombre:

Una de las fuerzas a nivel político en las elecciones en los Estados Unidos indispensables para ganar la presidencia son las organizaciones que promueven y movilizan el voto. Estas hacen el trabajo en el terreno electoral, identificando votantes y asegurando la participación de la población en las elecciones. En el caso de Donald Trump no las necesito ya que él ha estado en ambiente público norteamericano por más de 30 años. Lo que significa que Trump entró en la contienda política con un 100% de reconocimiento del electorado. Él supo cautivar los medios de comunicación con los comentarios y posiciones controversiales que le ayudaron a obtener más de 3 billones de dólares en propaganda política o menciones en los medios de comunicación totalmente gratis.

Ramfis Domínguez Trujillo tiene sin duda la marca política del apellido más reconocido en la República Dominicana, no importa la edad o el nivel académico del votante dominicano. Es la misma razón por lo que todo lo relacionado con su apellido encuentran controversias en todos los foros o medios de debate; lo cual también ayuda a la campaña presidencial de Ramfis a obtener la promoción en los medios y sin tener que invertir tanto dinero en la campaña. Por otro lado, las redes sociales son el medio de comunicación más dominante utilizado por Ramfis ya que los medios cotidianos del país son bocinas pagadas del actual gobierno.

3. Propuestas electorales:

La inmigración ilegal y el tratado de libre comercio son las posiciones más populares de Donald Trump, donde los norteamericanos resonaron con sus propuestas de campaña. Trump se encargó de apostar el todo por el todo y le garantizó la presidencia de los Estados Unidos. La gran mayoría de los norteamericanos se sentían invadidos por las masas de inmigrantes ilegales y los compromisos del tratado libre especialmente con China, estas tomaron fuerza con las clases trabajadora y conservadora votante del país.

Ramfis Domínguez Trujillo ha cautivado a los dominicanos con propuestas tangibles de cómo detener la epidemia que abruma el país en inmigración, corrupción y delincuencia. También su propuesta de construir un muro en la frontera con Haití, que se asemeja mucho a las propuestas políticas de inmigración de Trump, tiene una gran aprobación en los votantes dominicanos. La marca del apellido, hace que su lema de campaña “Mano Dura”, asegura a la población que de ganar la presidencia sometería a todos los políticos implicados en casos de corrupción.

4. Políticos tradicionales y la nueva generación:

¿Cómo pudo Trump ganar las elecciones americanas sin experiencia política?

Trump es el primer presidente desde Dwight Eisenhower en el 1950 en ganar la presidencia sin primero ejercer una posición política. Su forma intensa de hablar de los problemas que afectan el país, su vulgaridad en algunas ocasiones, su mano fuerte en contra de las instituciones gubernamentales y alimentó su poder en el electorado americano. La mayoría de los votantes entendían que el país estaba caminando en mala dirección. Trump utilizó la profunda experiencia de servicio público de Hillary Clinton para demostrar que era más de lo mismo y que sus intereses estaban ya comprometidos y no con los ciudadanos norteamericanos. El presidente Trump corrió su campaña como forastero de la política tradicional y por eso ganó.

¿Cómo podrá Ramfis ganar las elecciones sin experiencia política?

Ramfis llega a las elecciones sin nunca antes haber servido en el gobierno dominicano. Al igual que Trump su experiencia política es limitada y se conoce más como un hombre de negocios que político. El discurso de Ramfis acerca de los políticos tradicionales dominicanos, la corrupción y la abrumadora inmigración haitiana denota mucho con el país. Todavía mucho más importante es que existe un desgaste profundo de los partidos tradicionales porque todos representan lo mismo y por esas razones los votantes que nunca participan en las elecciones saldrán a votar por Ramfis Domínguez Trujillo. El tema del voto cultural: votar por el que va ganar, votar por $1,000 pesos y un pica pollo; no será tan abrumador, como el voto en repudio a los políticos tradicionales corruptos del país. La verdadera sangre nueva se impone en contra de los políticos tradicionales.

5. Divisiones:

En las elecciones norteamericanas del 2016 los votantes estaban divididos en cultura, sexo, género, y clases sociales. Por otro lado, estaba la división en el Partido Demócrata donde Bernie Sanders que contaba con un mayor respaldo entre los jóvenes o milenios y un apoyo popular para ganar las primarias de su partido, este no ganó porque los intereses de los demócratas estaban con que ganará Hillary Clinton. Todas estas divisiones le abrieron el camino a Trump para ser el presidente número 45 de los Estados Unidos.

Sin duda en la República Dominicana la división del partido de gobierno es una bendición para el pueblo dominicano y para la campaña potable de Ramfis Domínguez Trujillo. Las heridas y divisiones entre el presidente Danilo Medina y Leonel Fernández son irreparables. Por otro lado, la inconsistencia de la oposición del PRM con Luis Abinader e Hipólito Mejía les demuestra a los votantes que son más de lo mismo y no pueden estar en el poder.

La única verdadera alternativa para salvar el país del desastre la representa Ramfis Domínguez Trujillo y los acontecimientos en el ámbito político dominicano son semejantes al norteamericano que asegura que otro Trujillo sea el presidente número 54 el próximo 16 de agosto del 2020.

¡Comparte esta noticia!

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.