Irán asegura que ha destruido unos 150 objetivos de EEUU

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TEHERAN 25 Jul.- La Guardia Revolucionaria de Irán ha asegurado que sus fuerzas han destruido unos 150 objetivos militares de Estados Unidos en la región del golfo Pérsico durante las últimas dos semanas de repunte de hostilidades, entre ellos centros de mando, aviones y helicópteros de combate, sistemas de defensa antiaérea Patriot, radares, hangares e incluso un centro de datos de Amazon.

En un comunicado recogido por la radiotelevisión estatal iraní IRIB, el portavoz de la Guardia Revolucionaria, Sardar Mohebi, ha celebrado el recuento como un resultado de los «decisivos y contundentes ataques» que comenzaron el 7 de julio, cuando Estados Unidos decidió responder con bombardeos nuevas intimidaciones iraníes a cargueros en el estrecho de Ormuz.

Desde entonces, Irán ha atacado bases militares con presencia de Estados Unidos en países de la región como Bahréin, Jordania o Kuwait, quienes han denunciado a su vez que los bombardeos iraníes están alcanzado infraestructura civil.

Entre los objetivos, la Guardia Revolucionaria ha asegurado que ha destruido siete centros de mando y control, seis radares de defensa Patriot y cinco radares de defensa de largo alcance. Seis centros de reparacion de aviones de combate y seis silos de misiles han sido destruidos como también cuatro plataformas de misiles HIMARS, 11 aviones de combate y helicópteros en tierra, 17 drones de reconocimiento y ocho aviones de reabastecimiento de combustible.

Estados Unidos guarda un escrupuloso silencio sobre los daños materiales causados por los misiles y drones iraníes y solo informa sobre las bajas humanas. En este sentido, y desde el comienzo de la guerra contra Irán el 28 de febero, el número provisional de estadounidenses fallecidos es de 14 y los heridos ascienden a unos 420 desde el comienzo de la guerra con Irán el 28 de febrero.

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