Polanco presenta “De la crisis a un sistema de oportunidades”

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SANTO DOMINGO.- El periodista e investigador Wilfredo Polanco anunció la publicación en Amazon de su nuevo libro De la crisis a un sistema de oportunidades, una obra que plantea una metodología para que empresas, instituciones y equipos construyan el ecosistema organizacional necesario antes de incorporar inteligencia artificial (IA) y automatizar procesos.

Bajo la premisa “El libro que enseña el paso clave para que la IA genere valor”, Polanco sostiene que la transformación tecnológica requiere información confiable, procesos claros, responsabilidades definidas, seguimiento verificable y capacidad de aprendizaje institucional.

El autor cita el informe Estado de Marketing, Ventas y Servicio con IA 2026, elaborado por HubSpot, basado en una encuesta a 720 líderes empresariales de México, Colombia, Chile y España.

El estudio revela que el 86 % de las organizaciones utiliza inteligencia artificial, pero solo una de cada cuatro emplea datos reales para mejorar la toma de decisiones.

DE LA CONVERSACIÓN A LA EJECUCIÓN

Además, el 65 % de los equipos alineados con la IA ha perdido resultados por falta de información compartida, mientras que el 67 % de los equipos de ventas reportó retrasos o pérdidas de negocios por registros incompletos en sus sistemas CRM.

La obra propone una secuencia para fortalecer la gestión organizacional: leer, enfocar, decidir, registrar, ejecutar, verificar, aprender, institucionalizar y ampliar con tecnología.

Para ilustrar su propuesta, Polanco analiza casos como Katrina, Challenger, Starbucks, Amazon, IKEA, BBVA y Apolo 13, destacando lecciones sobre liderazgo, coordinación y toma de decisiones.

El libro concluye con una premisa central: “La IA prepara. El equipo decide. El sistema ejecuta”, reafirmando que la tecnología debe complementar, y no sustituir, el criterio y la responsabilidad humana.

an/am