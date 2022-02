Perremeistas desempleados pondrían en juego reelección del presidente Luis Abinader

EL AUTOR.

Por Erick Estrella

Los dirigentes, miembros y simpatizantes del gubernamental Partido Revolucionario Moderno, PRM, aún no despiertan de la horrible pesadilla que viven, al no ser tomados en cuenta para poder insertarse en el sector laboral de su gobierno.

El camino ha sido doloroso, y hasta el momento, los reclamos de los hombres y mujeres de las bases de la organización política oficialista , no han logrado sensibilizar y concientizar a los funcionarios y autoridades de su partido.

La situación descrita, podría convertirse en el “clavito en el zapato”, que dolorosamente pararía el camino de la reelección del actual presidente Luis Abinader, en busca de alcanzar su segundo periodo al frente de la administración pública nacional.

No es un secreto para los dirigen los destinos de República Dominicana, que de no tomarse en cuenta, a los que aún no han podido disfrutar ni siquiera de una gota de las mieles del poder, que la reelección peligra sin su integración.

No obstante, y a sabiendas de lo que representa esta realidad, los posicionados en Ministerios e instituciones gubernamentales, se resisten a dar oportunidades de trabajo a los auténticos protagonistas, responsables directos del triunfo del presidente Luis Abinader y el PRM en primera vuelta, el 5 de julio del pasado 2020.

Advertimos , que sin esos, que aún esperan por una oportunidad para mejorar su calidad de vida y las de sus familias, sería muy difícil que el PRM siga en el Palacio Nacional más allá del 2024.

“Guerra avisada, no mata soldado y si lo mata es por descuido. La advertencia está hecha”.