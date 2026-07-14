Paz encabeza jornada para fortalecer Fuerza del Pueblo DN

Rafael Paz, presidente de FP en el DN encabezó la actividad.

Escuchar artículo

Reproducir Pausar Detener

SANTO DOMINGO. – El presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) en el Distrito Nacional, Rafael Paz, encabezó una jornada de trabajo en la Circunscripción No. 1 como parte del programa “La Presidencia en el Territorio”.

Esta iniciativa se desarrolla de manera simultánea en las tres circunscripciones de la capital para fortalecer la organización partidaria y ampliar su presencia en las comunidades.

JURAMENTACIÓN DE NUEVOS MIEMBROS

Paz participó en la juramentación de nuevos integrantes de FP incorporados a través de la Comisión de Crecimiento del Distrito Nacional, en un acto que reafirma el proceso de expansión de la organización en la capital.

La agenda se desarrolló en los sectores 30 de Mayo, Esther Rosario, Manresa Parque, así como en los clubes San Carlos y San José, con la participación de dirigentes, líderes comunitarios y nuevos miembros.

ORGANIZACIÓN Y CERCANÍA CON LA GENTE

Paz sostuvo que el crecimiento de un partido no debe medirse solo por la cantidad de miembros que incorpora, sino por su capacidad de organizarse, formar liderazgos y mantener una presencia constante en las comunidades.

“Nuestro compromiso es construir un partido cada vez más cercano a la gente, con capacidad para escuchar, organizar y servir”, expresó.

Asimismo, exhortó a los nuevos integrantes a involucrarse activamente en el trabajo político y comunitario para fortalecer las estructuras territoriales.

an/am