Participación Ciudadana critica condena en el caso Antipulpo

SANTO DOMINGO. – Leidy Blanco, coordinadora general de Participación Ciudadana, expresó su inconformidad al referirse a los 7 años de prisión impuestos a Alex Medina por el caso de corrupción Antipulpo.

«Es una pena la sentencia y la pena», expresó Blanco, aunque reconoció el avance importante al ser la primera vez que un hermano de un expresidente de la República es condenado por tal delito.

La Coordinadora advirtió que el tiempo real de cárcel podría reducirse a cinco años o menos, debido a beneficios y cómputos por prisión preventiva y arresto domiciliario.

DECOMISO DE BIENES

Blanco subrayó que el decomiso de bienes es un paso clave, pero que la verdadera batalla es la recuperación de lo robado, un desafío que, dijo, el Estado debe enfrentar con mayor capacidad y coordinación.

Lamentó que abogados designados para esa labor fueran excluidos del proceso, lo que crea dificultades en el camino.

INICIO DEL FIN DE LA IMPUNIDAD

Para la dirigente, este fallo marca “el inicio del fin de la impunidad”, pero también evidencia que la lucha contra el flagelo no puede mantenerse con avances parciales.

Señaló que el Ministerio Público debe apelar para el aumento de la pena contra Medina y con ello el envío de un mensaje contundente de que los actos de corrupción tendrán consecuencias ejemplarizantes.

Advirtió que procesos judiciales tan largos buscan el desgaste y el hartazgo ciudadano, lo que debilita la demanda social de justicia.

“Es un buen negocio ir al Estado si al final robas miles de millones y cumples pocos años”, cuestionó en un llamado al fortalecimiento de la justicia y la garantía de la igualdad ante la ley.

agl/of-am