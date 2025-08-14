7 años para Alexis, descargan a Magalys; 5 años para los demás

imagen
Alexis Medina Sánchez

SANTO DOMINGO.- Alexis y Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente de la República Dominicana Danilo Medina vinculados a uno de los casos judiciales de corrupción más sonados del país, recibieron una sentencia benigna este jueves en la madrugada del  Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Alexis fue condenado a sólo siete años de prisión y Magalys descargada, según sentencia emitida este jueves en la madrugada.

El primero fue encontrado culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores en tanto que a Magalys no le fue encontrada ninguna responsabilidad..

OTROS CONDENADOS

Además de Alexis y Magalys, en el entramado de corrupción que se les atribuye estuvieron involucradas 21 personas, de las cuales siete fueron también condenadas.  Son ellas  José Dolores Santana Carmona, condenado a seis años, así como los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca,  Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista, a cinco años cada uno.

LAS JUEZAS ACTUANTES

La pronunciación del fallo comenzó minutos antes de las 11 de la noche del miércoles y concluyó a las 4:13 de la madrugada del jueves.

ADEMÁS DE LA PENA DE CÁRCEL DEBERÁ PAGAR RD$500 al ESTADO

Alexis cumplirá la pena en la cárcel de Najayo Hombres.  Junto a sus empresas y loa otros siete condenados deberán pagar RD$500 millones al Estado como compensación por los daños ocasionados. También Alexis pagará una multa de 150 salarios mínimos.

Los hechos que se atribuyen a ambos fueron cometidos entre los años  2012-2020, durante los cuales Danilo Medina, quien actualmente es presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue presidente de la Repúbllica en dos oportunidades.

DANILO NUNCA FUE LLAMADO A DECLARAR

A pesar de que involucraban a dos hermanos suyos y de que los hechos fueron cometidos en sus dos gobiernos, Danilo Medina nunca fue llamado a declarar en este juicio.

El Ministerio Público pedía 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra Alexis.

sp-am

MP pide 20 años cárcel para un hermano Danilo por corrupción

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
21 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios
INDY500
INDY500
52 segundos hace

Sabía Solución, Salomónica.
Solución enseñada por La Santa Biblia.
Reafirmando,nuestros valores cristianos.

0
0
Responder
Angel
Angel
11 minutos hace

Pobre pueblo, parece que los actores de la política negociaron la condena por más de 12 horas, hasta llegar a ese relajo

0
0
Responder
Bosé
Bosé
12 minutos hace

Ya ese señor sale libre, el tiene casi ese tiempo preso y eso le cuenta

0
0
Responder
Grano Duro
Grano Duro
16 minutos hace

Alexis Medina nunca ocupó una función pública, por tanto no firmaba cheque, no autorizó desembolsos ni órdenes de compras ni contrataciones.

Si si hubo desfalco y corrupción:

¿ Dónde están los que autorizaron los desembolsos de fondos a favor de Alexis Medina y compartes ??????

0
0
Responder
wilmel
wilmel
17 minutos hace

la justicia Dominicana es una buena basura buena para nada mientras tanto a otro infelices que se roban un racimos de guineo y un salami le meten hasta 10 años y este que acabo con el estado y corrompio a todos los funcionarios miren los que les meten disque 7 años ahorita ni los cumple

0
0
Responder
Víctor Bue
Víctor Bue
17 minutos hace

Qué chévere te robas millones no te lo quitan, y hacen un teatro, es un mal ejemplo

0
0
Responder
AMO A USA
AMO A USA
26 minutos hace

Esta Sentencia no me sorprendiò, luego de yo ver como descargaron al corrupto-corruptor Angel Rondòn. Ahora yo pregunto: VAMOS A SEGUIR ALTERNANDO EN EL PODER A TODOS ESTOS LADRONES INEPTOS PLD, FP y PRM?

0
0
Responder
LIberato
LIberato
32 minutos hace

La Montana pario un Raton.
Para eso fue que hicieron tanto bulto?
Tantos infelices presos por robarse un racimo de platanos!!!
Felicitamos a la gallito de La Berecine, esa es su especialidad, hacer bulto y allante con su vedetismo judicial!!!

0
-1
Responder
El Renaci2
El Renaci2
18 minutos hace
Responder a  LIberato

Baboso ella hizo su trabajo qu8en no lo hizo fueron esos jueces k leonel nombro

0
0
Responder
REALISTA
REALISTA
32 minutos hace

Me robo 5 mil millones, cojo 7 años de carcel con todos los lujos, pago 500 millones de multa….y me quedo con 4 mil 500 millones.. después salgo libre a los 3.5 años.. para que tengo que trabajar tanto. Es fácil.

0
0
Responder
Enigma
Enigma
33 minutos hace

LO TRISTE DEL CASO ES QUE ESTE GOBIERNO CON TODO EL CONGRESO DE SU LADO NO TIENE EL MENOR INTERESES DE CAMBIAR ESTA TRISTE REALIDAD SOMTIENDO UN SOLO PROYECTO DE LEY QUE CAMBIE ESAS LEYES PARA QUE LA PENA POR DESFALCO AL ESTADO SEA NO MENOR A 50 AÑOS, AL PARECER ABINADER ES UNO MAS DEL MONTÓN.

0
-1
Responder
El Renaci2
El Renaci2
17 minutos hace
Responder a  Enigma

Usted vive en la luna júpiter o donde tipo ya el nuevo código penal que tenia 20 años en la gaveta ya fue aprobado y promulgación por abinader la semana pasasda

0
0
Responder
Rubén Berr
Rubén Berr
42 minutos hace

Mierda de país . Mierda de justicia .

0
-1
Responder
Julio
Julio
43 minutos hace

Esa es la justicia que los politicos promueven. Todo es una farsa y la justicia solo es para los pobres. Ahorita sale Servio Tulio de FINJUS defendiendo eso.

0
-1
Responder
Galleno
Galleno
48 minutos hace

Increíble
si te robas una gallina
te dan 10 años.
injusta sentencia.
Igor ven a ver!

1
-1
Responder
Noentiendo
Noentiendo
49 minutos hace

Otro caso mas en el que los corruptos salen airosos de sus hazanas gracias a una mal llamada justicia que les encubre.

1
-1
Responder
LUIS
LUIS
49 minutos hace

7 años y para afuera con todo el dinero del mundo, LE FUE BIEN ……

1
-1
Responder
Mesa ocho
Mesa ocho
51 minutos hace

Una vez más queda demostrado que si usted va a robar , robe muchooooo porque así reparte y reparte !!!! Más años le dan por un salami que por mil millones !!!!!!

1
0
Responder
RRCH
RRCH
53 minutos hace

Bien o mal la sentencia por algo se empieza

1
0
Responder
Julio
Julio
43 minutos hace
Responder a  RRCH

esa es la misma teoria de Abinader

0
0
Responder
RRCH
RRCH
54 minutos hace

Por algo se empieza

1
0
Responder