7 años para Alexis, descargan a Magalys; 5 años para los demás

Alexis Medina Sánchez

SANTO DOMINGO.- Alexis y Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente de la República Dominicana Danilo Medina vinculados a uno de los casos judiciales de corrupción más sonados del país, recibieron una sentencia benigna este jueves en la madrugada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.

Alexis fue condenado a sólo siete años de prisión y Magalys descargada, según sentencia emitida este jueves en la madrugada.

El primero fue encontrado culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores en tanto que a Magalys no le fue encontrada ninguna responsabilidad..

OTROS CONDENADOS

Además de Alexis y Magalys, en el entramado de corrupción que se les atribuye estuvieron involucradas 21 personas, de las cuales siete fueron también condenadas. Son ellas José Dolores Santana Carmona, condenado a seis años, así como los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista, a cinco años cada uno.

Las magistradas homologaron un acuerdo entre el Ministerio Público y Víctor Matías Encarnación, por lo que a este se le dictó cinco años de prisión suspendida y a una multa de 500 salarios mínimos.

LAS JUEZAS ACTUANTES

La sentencia, cuya lectura comenzó a las 11:00 de la noche del miércoles y concluyó a las 4:13 de la madrugada de este jueves, fue dictada por las juezas Claribel Nivar Arias, presidenta del tribunal; Yissel Soto y Clara Sobeida Castillo.

La pronunciación del fallo comenzó minutos antes de las 11 de la noche del miércoles y concluyó a las 4:13 de la madrugada del jueves.

ADEMÁS DE LA PENA DE CÁRCEL DEBERÁ PAGAR RD$500 al ESTADO

Alexis cumplirá la pena en la cárcel de Najayo Hombres. Junto a sus empresas y loa otros siete condenados deberán pagar RD$500 millones al Estado como compensación por los daños ocasionados. También Alexis pagará una multa de 150 salarios mínimos.

Los hechos que se atribuyen a ambos fueron cometidos entre los años 2012-2020, durante los cuales Danilo Medina, quien actualmente es presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue presidente de la Repúbllica en dos oportunidades.

DANILO NUNCA FUE LLAMADO A DECLARAR

A pesar de que involucraban a dos hermanos suyos y de que los hechos fueron cometidos en sus dos gobiernos, Danilo Medina nunca fue llamado a declarar en este juicio.

El Ministerio Público pedía 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra Alexis.

sp-am