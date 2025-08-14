7 años para Alexis, descargan a Magalys; 5 años para los demás
SANTO DOMINGO.- Alexis y Magalys Medina Sánchez, hermanos del expresidente de la República Dominicana Danilo Medina vinculados a uno de los casos judiciales de corrupción más sonados del país, recibieron una sentencia benigna este jueves en la madrugada del Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
Alexis fue condenado a sólo siete años de prisión y Magalys descargada, según sentencia emitida este jueves en la madrugada.
El primero fue encontrado culpable de los delitos de soborno, lavado de activos y asociación de malhechores en tanto que a Magalys no le fue encontrada ninguna responsabilidad..
OTROS CONDENADOS
Además de Alexis y Magalys, en el entramado de corrupción que se les atribuye estuvieron involucradas 21 personas, de las cuales siete fueron también condenadas. Son ellas José Dolores Santana Carmona, condenado a seis años, así como los esposos Paola Molina Suazo y Carlos Martín Monte de Oca, Wacal Vernabel Méndez, Ramón Brea Morel y Rigoberto Alcántara Batista, a cinco años cada uno.
LAS JUEZAS ACTUANTES
La pronunciación del fallo comenzó minutos antes de las 11 de la noche del miércoles y concluyó a las 4:13 de la madrugada del jueves.
ADEMÁS DE LA PENA DE CÁRCEL DEBERÁ PAGAR RD$500 al ESTADO
Alexis cumplirá la pena en la cárcel de Najayo Hombres. Junto a sus empresas y loa otros siete condenados deberán pagar RD$500 millones al Estado como compensación por los daños ocasionados. También Alexis pagará una multa de 150 salarios mínimos.
Los hechos que se atribuyen a ambos fueron cometidos entre los años 2012-2020, durante los cuales Danilo Medina, quien actualmente es presidente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), fue presidente de la Repúbllica en dos oportunidades.
DANILO NUNCA FUE LLAMADO A DECLARAR
A pesar de que involucraban a dos hermanos suyos y de que los hechos fueron cometidos en sus dos gobiernos, Danilo Medina nunca fue llamado a declarar en este juicio.
El Ministerio Público pedía 20 años de prisión y el pago de 400 salarios mínimos contra Alexis.
sp-am
MP pide 20 años cárcel para un hermano Danilo por corrupción
Sabía Solución, Salomónica.
Solución enseñada por La Santa Biblia.
Reafirmando,nuestros valores cristianos.
Pobre pueblo, parece que los actores de la política negociaron la condena por más de 12 horas, hasta llegar a ese relajo
Ya ese señor sale libre, el tiene casi ese tiempo preso y eso le cuenta
Alexis Medina nunca ocupó una función pública, por tanto no firmaba cheque, no autorizó desembolsos ni órdenes de compras ni contrataciones.
Si si hubo desfalco y corrupción:
¿ Dónde están los que autorizaron los desembolsos de fondos a favor de Alexis Medina y compartes ??????
la justicia Dominicana es una buena basura buena para nada mientras tanto a otro infelices que se roban un racimos de guineo y un salami le meten hasta 10 años y este que acabo con el estado y corrompio a todos los funcionarios miren los que les meten disque 7 años ahorita ni los cumple
Qué chévere te robas millones no te lo quitan, y hacen un teatro, es un mal ejemplo
Esta Sentencia no me sorprendiò, luego de yo ver como descargaron al corrupto-corruptor Angel Rondòn. Ahora yo pregunto: VAMOS A SEGUIR ALTERNANDO EN EL PODER A TODOS ESTOS LADRONES INEPTOS PLD, FP y PRM?
La Montana pario un Raton.
Para eso fue que hicieron tanto bulto?
Tantos infelices presos por robarse un racimo de platanos!!!
Felicitamos a la gallito de La Berecine, esa es su especialidad, hacer bulto y allante con su vedetismo judicial!!!
Baboso ella hizo su trabajo qu8en no lo hizo fueron esos jueces k leonel nombro
Me robo 5 mil millones, cojo 7 años de carcel con todos los lujos, pago 500 millones de multa….y me quedo con 4 mil 500 millones.. después salgo libre a los 3.5 años.. para que tengo que trabajar tanto. Es fácil.
LO TRISTE DEL CASO ES QUE ESTE GOBIERNO CON TODO EL CONGRESO DE SU LADO NO TIENE EL MENOR INTERESES DE CAMBIAR ESTA TRISTE REALIDAD SOMTIENDO UN SOLO PROYECTO DE LEY QUE CAMBIE ESAS LEYES PARA QUE LA PENA POR DESFALCO AL ESTADO SEA NO MENOR A 50 AÑOS, AL PARECER ABINADER ES UNO MAS DEL MONTÓN.
Usted vive en la luna júpiter o donde tipo ya el nuevo código penal que tenia 20 años en la gaveta ya fue aprobado y promulgación por abinader la semana pasasda
Mierda de país . Mierda de justicia .
Esa es la justicia que los politicos promueven. Todo es una farsa y la justicia solo es para los pobres. Ahorita sale Servio Tulio de FINJUS defendiendo eso.
Increíble
si te robas una gallina
te dan 10 años.
injusta sentencia.
Igor ven a ver!
Otro caso mas en el que los corruptos salen airosos de sus hazanas gracias a una mal llamada justicia que les encubre.
7 años y para afuera con todo el dinero del mundo, LE FUE BIEN ……
Una vez más queda demostrado que si usted va a robar , robe muchooooo porque así reparte y reparte !!!! Más años le dan por un salami que por mil millones !!!!!!
Bien o mal la sentencia por algo se empieza
esa es la misma teoria de Abinader
Por algo se empieza