OPINION: Entérate NY

►El dominicano es una cosa seria: El dominicano donde quiera que estás siempre actúa con precaución, acompañado de las expresiones ¡Tú sabes cómo es! y tenemos que estar chivo. Después que el gobernador del Estado de NY, Andrew Cuomo, expresara que a partir del próximo día 15 (la semana entrante) recibirá las primeras 170 mil dosis de la vacuna contra el COVID-19, en el Alto Manhattan se ha desatado un run run entre los quisqueyanos que no tiene madre. Diiicen que no se las pondrán porque a través de la misma le incrustarían un chip para ubicarlos e identificarlos. Una encuesta determinó en la Gran Manzana que el 47% de sus residentes aún no están convencidos de recibir la vacuna, y entre ellos se encuentran los criollos. Un chusco vociferó “por nuestra ignorancia no sabemos las cosas necesarias; por el error las sabemos mal”.

►Cancelaciones en la ONU, OEA y consulados-USA: El presidente Luis Abinader, mediante decreto 589-20, destituyó el pasado fin de semana a Mariano Reyna de León de la Embajada RD-EE.UU; de la ONU a Felicita Aquino de León y Katherine Urbáez Martínez; de la OEA; a Arturo Ortiz, Teófilo Alcántara, Raquel Montás, Yamaya Sosa, Omar M. Suero, Grace Moya, Miguel Bergés, Vianna Ramírez, Guillermo Rivera, Clara E. Santana y Wellington Suárez; del Consulado-NY; a la vicecónsul Carmen Ducasse de Sena; del Consulado Miami; a Honka Lora de Lithgow, Carlos Andrickson, Luis Delgado, Eddy Zapata, Ramona Feliz Filpo, Ana María González, Ysabel Palacios, Martín Peña, Ernesto de León, Héctor José Tavárez, Mayrelis Rosa, María Peña, Rubén Darío Ventura, Niurka Herrera, Mairalisa Roa, Héctor Escaño, Francisco Torres, Milagros Isaac, Margarita Soto, María Rosa, Ramón Elis, Elvira Rosado, Jesús Rodríguez, María Escoto, Arismendy Mateo, Luis Ml. Herrera, José Enrique León, y a Saghie Balcácer Kury de la sede consular de Illinois. ¡Ah! El mandatario también puso en retiro 38 generales y 32 coroneles.

►A enviar más $$$ a RD: Está generando malestar entre dominicanos residentes en NY lo expresado por el presidente Luis Abinader de que los programas de asistencia social finalizarán este año. “Quédate en Casa” con un millón 600 mil personas de 5 mil pesos al mes; “Fase I y Fase II” con casi un millón de empleados para 51 mil 527 empresas y “Para Ti” con más de 200 mil trabajadores informales. Quitar esto equivaldría tener nosotros que enviar más dinero a RD con muchísimos esfuerzos por la situación del COVID-19. El desempleo nos arropa en NY, EE.UU. y el resto del mundo, diiicen los criollos en diferentes lugares públicos. ¡Uff! Muchos discuten que unas 653,534 personas que pertenecían a la clase media en RD pasaron a ser pobres y unas 255,085 pasaron a pobreza extrema por el virus, así lo indica el reciente estudio titulado “COVID-19 bajo la lupa. Efectos del COVID-19 en la pobreza monetaria, la desigualdad y el mercado de trabajo del Ministerio de Economía, en el cual se detalla que 130,922 personas pasaron a la población vulnerable, para un aumento de 0.89%”. Ver: https://eldia. com.do/covid-19-lleva-a-la- pobreza-a-mas-de-653-mil- dominicanos/ Se escucha un solo grito “así no presidente” ¿Cambio? ¡Bueeeno!

►El apresamiento de ex funcionarios PLD: La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), apoyada por la Dirección General de Persecución, inició acciones contra un grupo de ex funcionarios del PLD, porque algunos de ellos fueron denunciados a principios de agosto en el programa de Nuria Piera. Ver: https://www.youtube.com/ watch?v=6JFQK7yirg4 Así se hace contar en la primera página del expediente judicial de 267. Ver: file:///C:/Users/19178/ Downloads/Solicitud%20de% 20Medida%20de%20Coercio%CC% 81n_%20CASO%20Alexis%20Medina% 20y%20compartes(1).pdf Asimismo, muchos en NY esperan que el Ministerio Público debe velar porque se respete el debido proceso y se garanticen los derechos de los imputados. -Se oye o no se oye- (Balaguer).



►El PRSC claro, preciso y conciso: Los todólogos y opinólogos criollos en NY coincidieron en que el PRSC está siendo claro, preciso y conciso. Veamos: Guillermo Caram dice que en los 100 días Luis Abinader solo ha cambiado el discurso, es una continuidad de las políticas de Medina en los programas de asistencia y la recurrencia al endeudamiento. Ha iniciado una campaña publicitaria sobre logros de sus primeros 100 días “sin haber marcado su propia impronta sobre la base de hechos que la población pueda observar cómo propios”. “La gente quiere ver más de lo que se está haciendo; no tantas palabras, tantos anuncios”. Abinader ha anunciado reiteradamente que cerrará instituciones que se duplican en el Estado, pero sigue nombrando en Fonper y la Oisoe. Ver: https://almomento. net/opina-abinader-sigue-las- politicas-de-danilo-medina- solo-cambio-discurso/ Mientras , el presidente del partido, Federico -Quique- Antún, expresó que la realidad social y económica en que el COVID-19 ha colocado al país, exige del gobierno tomar decisiones firmes “y quizás drásticas para algunos”. Y agregó: “Últimamente se han hecho anuncios de obras en el país y programas específicos, por más de 100 mil millones de pesos, sin embargo, la realidad es otra. Ver: https://elnacional. com.do/quique-antun-sugiere- al-gobierno-tomar-medidas- firmes-ante-realidad-social-y- economica-del-pais/ Un chusco en Queens vociferó “los funcionarios en el exterior también están con el bla, bla, con muchos anuncios sobre programas, y ejecutando nimiedades para hacer un escarceo de supuestos grandes logros. Escuchar: https://www. youtube.com/watch?v= UwtzYrabbCM ¡Huumm!

►Los 100 días en consulado-NY: El actual cónsul dominicano en NY, Eligio Jáquez, celebró un encuentro con la comunidad y dirigentes del PRM el pasado sábado. Entre otras cosas expresó: «Hemos alineado 5 ejes de gestión: 1) Consolidación Institucional. 2) Mejora de la gestión. 3) Empoderamiento y vinculación con la diáspora. 4) Promoción y Cooperación Comercial. 5) El Relacionamiento exterior como Política de Estado. Dichos ejes procuran recuperar la confianza institucional, optimizar las operaciones y los servicios entregados e impulsar el comercio bilateral. Asimismo, estandarización de precios en las oficinas externas, ya que se cobraba un monto distinto por los servicios ofrecidos. Se laboraban solo 6 horas diarias, e implementamos un nuevo horario de 8:00 am a 4:00 pm y efectuamos trabajos extras para adelantar el trabajo de unos 5,000 servicios atrasados que nos fueron entregados. Esto sin mencionar, que encontramos una sede infectada de roedores y aun así se acumulaban lotes de pasaportes en el piso, desmeritando el valor de un documento como éste. Encontramos 116,890 llamadas telefónicas hechas al Consulado que no encontraron respuesta». Uno de los asistentes al acto, pidiendo reserva de su identidad, expresó a Entérate NY que su antecesor terminó la gestión con una alta valoración ante la comunidad. Ver: https:// elnacional.com.do/sectores-rd- en-ny-valoran-como-excelente- labor-consul-carlos-castillo/ ¡Ay!

►Promesas consulares: El cónsul Jáquez precisó: «Estamos activamente gestionando que se elimine el impuesto en el boleto aéreo de 10 dólares a dominicanos que viajan a RD. Es interés del gobierno relocalizar las oficinas consulares y acercarlas al dominicano, por eso se desea adquirir un edificio para unificar todas las oficinas del Estado dominicano. Interconectaremos tecnológicamente las oficinas satélites con el consulado y actualizaremos la red y los dispositivos tecnológicos para mejorar los procesos. Alinearemos esfuerzos para junto al INFOTEP ofrecer cursos técnicos a los dominicanos residentes en nuestra jurisdicción. Se abrirá una oficina para la renovación de licencias de conducir y porte de armas de fuego. Trabajaremos en un acuerdo colaboración para el desarrollo de un programa de becas con la Corporación de Servicios de Educación Superior del Estado de NY. Y en materia comercial, vamos a traer en enero 5 contenedores de banano y 5 contenedores de piña». Un chusco vociferó «la campaña ya pasó Eligio», y otro contestó “pero no bajan los precios de los pasaportes, poderes y otros documentos”. ¡Ay, ay, ay!

►Una historieta: Analistas quisqueyanos en el Alto Manhattan consideran que lo expresado por el cónsul Eligio Jáquez de que MIREX está realizando un estudio de costos de los pasaportes para estandarizar las tarifas de los mismos en todos los consulados, es una historieta repetida. Más de 350 dominicanos asisten diariamente a la sede consular principal y las oficinas satélites (El Bronx, Haverstraw, Long Island, Nueva Jersey, Connecticut, y Pensilvania, diiicen. El 95% procura pasaporte a US$135.00 y poderes a US$160.00. Calculando solo a 300 personas x US$135 da como resultado US$40,500 diario x 5 días laborable de la semana = US$202,500 x 4 semana del mes = US$810 mil mensual. De los 121 empleados actuales el cónsul paga administrativamente unos 40, el resto corresponde a Cancillería. El Consulado en NY, botín codiciado. Ver: https://almomento.net/opinion-consulado-rd-ny-un-botin-codiciado-por-politicos-dominicanos/ Los todólogos y opinólogos sí creen que a partir de enero el consulado bajará los costos de la doble ciudadanía. Al mes se efectúan menos de 80, que conlleva US$80.00 por traducción y US$83.00 por apostillamiento, si lo apostilla el mismo consulado y si el interesado va personal cuesta US$16.00 en "Alabama Vital Records" en Manhattan. Ver: https://www.vitalchek.com/birth-certificates/alabama/alabama-vital-records# Un chusco vociferó: ¿Y cuál será la rebaja? ¿Embaucamiento? ¡Bueeeno! ¡Ah! Observadores políticos criollos en Brooklyn especifican que el cónsul no mencionó nada para orientar ni favorecer su comunidad en NY, NJ, CT y PA del mortal virus COVID-19, que ha matado miles de dominicanos y decenas de miles contagiados, y ha vuelto nuevamente. ¿Y entonces?

►Complacidos con nuevo bufete de abogados: Dominicanos en NY Nueva Jersey, Pensilvania y Connecticut están complacidos por contar ahora con el bufete de abogados en RD “Tamayo Tejada & José Difó”, con experiencia y litigante, tanto en el país caribeño como en la Gran Manzana, presidido por el abogado Tamayo Tejada, quien fuera asesor jurídico del consulado dominicano en NY por varios años, adquiriendo vasta experiencia en los tribunales neoyorkinos en inmigración, deportación y el proceso carcelario en las diferentes cárceles en dichos estados, donde hay cientos de criollos presos. Asimismo, orientó con solución satisfactoria a cientos de criollos para asuntos de herencia y despojo ilegal de propiedades en RD (terrenos, apartamentos y vehículos). Entérate NY da testimonio de la capacidad del doctor Tamayo, pudiendo comprobarlo en varias ocasiones en la urbe. Entre los criollos que escribieron figuran Antolín Suárez, Darío Álvarez, Ramón Fernández, Margot de Lama, Elvin Bermúdez, César Hernández, Josefina Vargas, y Euclides Castellanos, entre otros. Dicho bufete está ubicado en la calle Pina No.107, Suite-201 (2do piso), esquina calle Beller, en Ciudad Nueva. Teléfonos 809-692-5107; 849-360-7614) (tejadatamayo@gmail.com)

►Más vale un mal arreglo que un buen pleito: Partiendo de este refrán pueblerino, unos leoncitos en NY analizaron la situación del PLD, reafirmando lo dicho por el León de que el partido morado se emborrachó de poder y se creyó que nunca debía apoyar a Leonel, por eso está pasando situaciones difíciles, por no respaldar el “rey de la selva”, que nunca hubiese llegado, ni llegará hasta donde se vislumbra llegarán las cosas, al fondo del océano. ¡Bueeeno!

►La Voz del Volante: Escuche los sábados de 1:00 a 3:00 P.M. “La Voz del Volante Radio”, por KDM -1380- Programa en vivo dirigido a orientar decenas de miles de taxistas en NYC. Productores: Antonio -Tuly- Cabrera y Chris Rey. Participa llamando al 212-966-1380: https://lavozdelvolanteradio. com/

►Un valor dominicano en NY: Héctor Taveras, un competente profesional dominicano en el área de la impresión, hijo del maestro en esos menesteres en NYC, Franklin Núñez, se ha destacado desde hace varios años brindando asesoramiento a políticos, artistas, comunitarios, empresarios, comerciantes y a ciudadanos criollos comunes en la confección de periódicos, revistas, banner, brochure y letreros, entre otras cosas, para presentarlos públicamente a la comunidad de manera impecable y aceptable. Desde su oficina en Lino Press, ubicada en el 4482 Broadway, con la calle 190 en el Alto Manhattan (212-544-0777), atiende semanalmente decenas de quisqueyanos, quienes valoran su labor en un 99%, según ha podido comprobar Entérate NY. Si usted lo ve caminar por ahí como lo hace de costumbre dígale: “Héctor, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura General: Es un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo, una clase social, y una época. Los amplios informes de este artículo, del veterano periodista dominicano José Pimentel Muñoz, vienen a caer en ese lindero cultural. Los grandes funerales. Ver: https://almomento.net/los-grandes-funerales/

►Servicio comunitario: El programa de Asistencia Temporal Para Familias Necesitadas (TANF) es también conocido como Welfare. Cada estado administra a nivel local y decide qué tipo de beneficios puede otorgar a sus beneficiarios. Más información: www.acf.hhs.gov

►Salud: Cuando dormimos bien, el cuerpo se relaja y eso facilita la producción de melanina y serotonina. Estas hormonas contrarrestan los efectos de las hormonas del estrés (adrenalina y cortisol) y nos ayudan a ser más felices y emocionalmente más fuertes. Seis beneficios: Incrementa la creatividad, ayuda a perder peso, te hace estar más sano, mejora la memoria, protege el corazón, y reduce la depresión.

►Dólar, euro y combustibles en RD hasta este domingo 6: Compra del dólar 57.68 y venta 58.47; Compra euro 68.50 y venta 71.90

►Gasolina Premium 208.90 y Regular 196.30…Gasoil Premium 170.90 y Regular 159.00…Kerosene 145.40…Gas Licuado de Petróleo (GLP o propano) 117.90… Gas Natural Vehicular 28.97

►Nuestro idioma: Falencia = Error que se comete al afirmar o asegurar cierta cosa.

►Cita histórica: La violencia es el miedo a los ideales de los demás. (Mahatma Gandhi, abogado indio, especialista en ética política, que empleó la resistencia no violenta para liderar la independencia de la India del dominio británico, e inspiró movimientos por los derechos civiles y la libertad alrededor del mundo.)

►Truco: Métodos sencillos para dejar de tener frío: Comer alimentos con grasas, chocolate, yogurt, queso, o panqué de mantequilla te harán entrar en calor. Arroparse con periódico, porqué las hojas le mantendrán caliente. Te recomendamos que envuelvas tus pies en un par de hojas, también lo puedes poner debajo de tu ropa en las zonas donde más tienes frío.

►Curiosidad: Los objetos de plástico tardan en descomponerse, pudiendo tardar hasta 500 años. No obstante, no terminan de desintegrarse, sino que se trasforman en micro plásticos que van quedando en el mar, las playas y los suelos de todo el mundo.

