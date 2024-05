Omar senador: opción fatídica para las mujeres dominicanas

EL AUTOR es político y escritor. Reside en Santo Domingo.

1 – Personalmente no tengo el honor de conocer al joven Omar Fernández, no obstante, a través de sus diversas presentaciones en los medios de comunicación lo percibo como un joven brillante que comporta valores cívicos y morales a diferencia de muchos otros miembros de familias adineradas, que pudiendo educarse no lo han hecho, sino que se han dedicado a la vagancia, al consumismo, a la concupiscencia y a la depravación de los vicios, derrochando fortunas que ellos no han producido.

2 – Hoy escribo objetando su candidatura a senador de la República por el Distrito Nacional frente a su contendiente Guillermo Moreno. ¿Qué le objeto? En varias exposiciones el joven Omar ha criticado el Código penal y el Código de Procedimiento Penal reiterando que ambos códigos están desfasados porque son textos del siglo XIX operando en pleno siglo XXI. Sin embargo, el no desfasa esos códigos cuando habla sobre de las “Tres Causales” para el aborto terapéutico, que son las siguientes: 1- Cuando el embarazo represente un riesgo para la vida de la mujer. 2 – Si el embarazo es fruto de violación o incesto.

3 – Cuando existan malformaciones fetales incompatibles con la vida.

3 – Respecto a estas tres causales, Omar se opone rabiosamente a su despenalización argumentado que el embarazo es violatorio del artículo 37 de nuestra Constitución que consagra y protege la vida desde la concepción hasta la muerte natural. Para Omar (deducimos), que el texto Constitucional referido es hechura de Dios y no de hombres corruptos, brutos y malvados, por lo cual no se puede modificar.

4 – Tajantemente, Omar plantea que está de acuerdo solo con una de las causales, y es cuando la madre está en peligro de muerte, en una situación en que hay que elegir entre la vida de la madre o de la criatura, señalando que esa solución está prevista en nuestra Constitución, en su artículo 42 sobre el estado de necesidad. Sin embargo, recordamos que este artículo no sirvió para salvar la vida de Esperancita ni de cientos de mujeres más que han muerto por causa de la penalización al aborto terapéutico que envuelve las “Tres Causales”.

5 – En este mundo al revés en que estamos viviendo, los políticos, cuando se les plantea un problema que impacta en los votantes de manera positiva o negativa, para asegurar los votos de uno y otro bando, usan de estar con Dios o con el diablo. Para tal diablura, accionan con un discurso según convenga, aplicando en un caso soluciones salomónicas y en otros casos, echando mano a soluciones maquiavélicas.

6 – En esta ocasión, apuesto peso a morisqueta, que el joven Omar Fernández para quedar bien con los sectores conservadores de la iglesia católica, de las evangélicas, con los santurrones y con los hipócritas, llevándose de sus asesores, ha optado por la opción maquiavélica de estar con Dios y con el diablo, aunque él puede refutarme, que su decisión no es maquiavélica, sino salomónica, porque Salomón es un hombre de Dios, que jamás se inclinaría por ninguna clase de aborto. Este criterio me confirma, que el joven Omar es un hombre de la “Edad Media”, del pasado remoto, tal como lo es Salomón, el hombre de las mil mujeres, un hecho insólito en este tiempo. Además, Salomón no puede ser referente para este tema del aborto en ninguna de sus categorías, puesto que él era un ignorante de las ciencias que abordan este tema. Por otro lado, un hombre que tenía mil mujeres, y que castraba 500 hombres de los que solo sobrevivían 200 para que como eunucos les cuidaran y asistieran a sus mil mujeres, no es alguien que tiene moral para abordar un tema que solo debería competir a las mujeres y a la ciencia.

7 – Pero también, Omar es simulador y conservador, porque no es verdad que si a él (Dios lo libre de esa tragedia) se le presentara en su familia un caso de las “Tres Causales”, estoy seguro que él jamás dejaría que su mujer o hija murieran o sufrieran lo indecible por acatar con rigurosidad la penalización al aborto señalado. Una situación así, él la resolvería cogiendo un avión para irse a otros lares a resolver, tal como lo hacen todos los ricos del país. Por otro lado, Omar se reafirma en lo de simulador y conservador, porque se opone a la despenalización que nos ocupa por complacer a los poderes fácticos establecidos y la claque corrupta que confabulados apoyan su candidatura a senador. Un senador así, que obedece a los representantes peores de la nación, jamás puede ser un senador del pueblo, por ende, las mujeres dominicanas no pueden esperar nada bueno de él. Por estas razones, Omar siempre responderá a la clase corrupta que apoya su candidatura y a los siniestros poderes de las transnacionales, principalmente a las mineras, que si lo dejamos harán de nuestro país un desierto arrasando nuestros bosques, ríos y montañas. Omar, aún tiene pantalones cortos para enfrentarse a esos pulpos con determinación; por ejemplo, a la Barrick Gold.

8 – No obstante, repito, que veo en el joven Omar a un ente brillante, que ciertamente es un diamante sin pulir, tal como lo fue su padre cuando Juan Bosch lo eligió para que fuera su vicepresidente. Sin embargo, a él le falta hacerse de una personalidad fuerte que le permita obrar con independencia de criterio frente a los poderes que el pueblo nada les importa. Mientras Omar no sea dueño de esa característica de títere, no estará a la altura de los tiempos actuales, ni de los hombres que el país necesita. Actualmente, Omar está contaminado por la política aldeana y de patio que le han insuflado en su formación el entorno familiar y social en que ha desarrollado su existencia. De ahí su oposición a las “Tres Causales”, no porque en su colecto no esté acuerdo con ellas, sino, porque no dije anteriormente, él está jugando a estar bien con Dios y con el diablo. Si Omar no tuviera la educación conservadora que tiene, se colocaría del lado de las mujeres dominicanas más pobres, que son la mayoría y las que sufren las consecuencias negativas del rechazo a las “Tres Causales” por parte del Estado. Como ya observé, las mujeres ricas no afrontan este problema de las “Tres Causales”, debido a que ellas, se montan en un avión y se van donde sea a resolver.

9 – Si Omar fuera un hombre de este tiempo, ni por la mente le pasaría el planteamiento que sostiene sobre las “Tres Causales”. Tampoco honraría las políticas neoliberales, aunque estas fueran hijas de su propio padre. Si fuera un político de este tiempo y verdaderamente revolucionario, honraría a su padre y a quien sea, refutando con buenos modos esas políticas de las élites mundiales globalizadas que están hundiendo en la miseria y en la ignorancia a todos los pueblos donde el neoliberalismo se aplica. Dicho sea de paso, en el debate entre Omar y Guillermo no hubo confrontación ideológica, una falla a corregir en un próximo debate.

10 – Por la inteligencia e interés de superación y de servir a su patria que veo en el joven Omar Fernández, vislumbro para él un futuro brillante, siempre y cuando este diamante caiga en manos de un notable lapidario para ser pulido sin ser dañado. Para tal fin yo le aconsejo a Omar, que cuando sea derrotado por Guillermo Moreno se ausente del país por varios años a un país como España o Francia a estudiar política contemporánea, para que por medio al estudio y al contacto con otras culturas más avanzada que la nuestra, pueda reeducarse y en consecuencia superar la formación aldeana que le ha sido inducida por sus familiares y el entorno social, con lo que tendría el aval intelectual requerido a quienes en presente siglo XXI pretenden llegar a la presidencia de un país. Mientras Omar no supere ese pensamiento conservador y no rompa su atadura umbilical con los nefastos poderes que le apoyan, no está en condición de ser un senador del pueblo, muchos menos un defensor de las mujeres dominicanas. Por todo lo expuesto, si las mujeres dominicanas optasen por elegir a Omar Fernández como su senador, estarían amolando cuchillo para sus gargantas.

11 – Dado la validez de los argumentos presentados, en esta ocasión Guillermo Moreno debe ser la opción a rayar en la boleta a senador por el Distrito Nacional. También la de los hombres que amamos a nuestras mujeres y que no queremos que en nuestro país tengamos legislaciones que obedecen a las mentalidades inquisidoras de la Edad Media. Un triunfo de la candidatura a senador de Omar Fernández es un triunfo para la claque corrupta que sustenta su candidatura; eso no podemos permitirlo, máxime, cuando le tenemos de contendor a un hombre con la reciedumbre moral y de la calidad intelectual de Guillermo Moreno.

12 – Finalmente, exhorto a las mujeres dominicanas a votar masivamente por Guillermo Moreno. Con él, estamos llevando al Congreso Nacional lo mejor para ustedes y la nación en general.

En esta oportunidad les dejo a mis lectores la palabra, pero muy especialmente a las mujeres dominicanas víctimas por siglos de dogmas y doctrinas patriarcales salvajes y autoritarias. También me dirijo a los hombres que amamos a nuestras mujeres y a la familia, que en un momento puede ser destruida por causa de leyes irracionales que no deben ser aplicadas ni a una vaca, muchos menos a una mujer que pare con dolor y amor sublime para traernos a este mundo.

El que tenga oídos, que oiga…