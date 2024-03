Omar cae ante sus tres maleficios

El autor es periodista. Reside en Santo Domingo

La FUPU corre una campañita en redes afirmando que Omar Fernández “ganó” el debate senatorial del lunes, cuando lo cierto es que el lance evidenció lo que ha dicho Julio Hazín en varias ocasiones: que Leonel llevó muy rápido a su joven pupilo al embarcarlo a tan temprana edad a aspirar a la más alta representación del estado en la capital de la República.

Ante la sustentación de graves acusaciones del candidato senatorial Vinicio Castillo Semán, de que la Fuerza del Pueblo, que lo postula como candidato, ha tenido posiciones coincidentes con los intereses haitianos, Omar respondió como un muchacho, sin el carácter ni el aplomo con que se deben tratar los graves asuntos de estado.

Específicamente, y encarando directamente a Omar Fernández, Castillo Semán le recriminó que su padre y líder de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, se hubiera ido a Estados Unidos a denunciar el reforzamiento militar en le frontera en medio de la crisis del canal del río Dajabón.

Y específicamente a Omar le increpó que cuestionara el cierre de la frontera “sin antes agotar la vía diplomática”, cuando el gobierno dominicano había diligenciado en los dos años anteriores al conflicto múltiples gestiones diplomáticas con los haitianos, se había reunido con ellos aquí, y en escenarios internacionales para que no siguieran construyendo el famoso canal porque violaba más de un tratado diplomático suscrito por ambos países.

Ante tan graves señalamientos, que orillan el pecado capital de traición a la patria, cuando el moderador Víctor Gómez Casanova le dio oportunidad a replicar, Omar respondió sonriente: “No, sencillamente aconsejar al amigo Vinicio que guarde energías porque falta un rato de debates”, cuando debió al menos tratar de justificarse ante los graves señalamientos hechos contra él, su padre y su partido.

Llevo escrito que para tener un desempeño aceptable en esta campaña, Omar debe superar los maleficios de que no fue señalado candidato a senador por ser hijo de Leonel; que no es astilla del mismo de que está hecho su padre; y que hijo de culebra no sale larguito, como dicen los venezolanos.

En este primer escenario Omar demostró que no supera ninguno de esos tres maleficios.

jpm-am

