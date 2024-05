Operación Estrella tiene la fuerza narrativa para convertirse en bestseller

A cabo de leer Operación Estrella (1989), el relato autobiográfico de Melvin Mañón que ya va por su quinta edición.

Además de sus vivencias como militante del MPD, abarca su entrenamiento como espía de la dirección General de Inteligencia de Cuba hasta que fue llamado por Francis Caamaño a integrarse al grupo de guerrilleros que el coronel de Abril había comenzado a entrenar en 1968 después de su llegada a La Habana, en noviembre de 1967.

Los servicios de inteligencia castrista decidieron llamar la desaparición voluntaria de Francisco A. Caamaño con un título propio de una película de James Bond: ¡Operación Estrella! Título al cual el talento de narrador de Melvin Mañón Rossi hace honor por su extraordinaria capacidad para contarnos su historia y la del fracaso del efímero intento del héroe de Abril del 65 de «liberar República Dominicana» de quien la Pax Americana había dejado en el poder 10 meses después de que terminara la guerra.

El mismo Caamaño se había visto obligado a firmar, el 3 de septiembre de 1965, el Acta institucional que puso fin a la guerra civil que había comenzado el 24 de abril de ese histórico año.

Operación Estrella, la que nos cuenta Mañón Rossi, no se detiene en la muerte del héroe de Abril. Va más allá. Militante curtido al calor de la lucha revolucionaria, no se arredra en expresar, luego de una desgarradora reflexión, que «deponía las armas» que trataría de llevar una vida «normal», de hombre común.

No se dio cuenta, en su autoanálisis, que la izquierda revolucionaria no admite la disidencia. Recordemos, a guisa de ilustración, «La mancha indeleble» de Bosch, un texto de una violencia implacable en que aquella voz le exigía al personaje que se quitara la cabeza y la pusiera en un escaparate. A lo que éste replicó «¿Y cómo pienso?» Y la voz dijo: «¡No tiene que pensar!». Tras ese corto intercambio, el personaje decidió marcharse. Al entrar a una cafetería de los alrededores escuchó a uno de los clientes decir: «¡Ése se acobardó!»

Bestseller

No hace mucho quise saber, no cuestionar ni nada parecido, del mismo Mañón Rossi, ciertos detalles de Operación Estrella. Ese día supe que su libro iba por la 5ta. edición y, estemos o no de acuerdo con lo que se permite revelar sobre Caamaño, Cuba y la izquierda dominicana, Operación Estrella tiene la fuerza narrativa necesaria para convertirse en un Bestseller en un país que adolece de lectores.

Melvin Mañón, como Matos Moquete en La última esperanza armada (1999), no incrimina a Bosch como el que «traicionó» a Caamaño. Mañón reproduce lo que dijo Claudio Caamaño sobre el entonces líder del PRD; en cambio el guerrillero Hamlet Hermann, en El Fiero (2009), deja a Bosch muy mal parado con respecto a Caamaño, como lo hizo en abril de 1973 cuando fue apresado en Villa Altagracia. Aunque años más tarde cambia su versión en aquel diálogo con Ramiro Matos González, El guerrillero y el general (2006). Sorprendí a Melvin Mañón al decirle: «Me parece que la gran víctima de la güerilla de Caracoles fue Bosch».

Al terminar la frase me dije: además de Bosch y otras personas que sufrieron prisión y torturas, incluiría a Melvin Mañón que ha pagado con agresión física, pasando por la inverificable calumnia de agente de la CIA, de traidor y, como si no fuera suficiente, el anatema de la poderosa maledicencia de la izquierda revolucionaria dominicana.

