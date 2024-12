Olivares ve poca «consideración» del TC hacia el Poder Legislativo

Eddy Olivares.

SANTO DOMINGO.- El vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Eddy Olivares, criticó la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que facilitó la presentación de candidaturas independientes.

Cuestionó especialmente la decisión de los jueces de plantear una nueva redacción a los artículos 156 y 157 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral.

A su juicio, a quienes debe preocupar esta sentencia es al Congreso Nacional «por la poca consideración y la desconfianza mostrada hacia el Poder Legislativo por el referido órgano extrapoder».

EL TC INVADE COMPETENCIAS DEL PODER LEGISLATIVO

Olivares señaló que «redactar y modificar estos 2 artículos de la Ley 20-23, como si fuera el legislador, en un tema político que impacta el sistema electoral, fue un exceso del TC».

El también exjuez de la Junta Central Electoral dijo que cuando se trata de los sistemas electoral y de partidos los jueces, en particular los constitucionales, que «carecen de toda legitimidad democrática (al no ser elegidos por el pueblo), no deben invadir las competencias del Poder Legislativo».

Señaló que, mientras el Poder Legislativo realiza siempre consultas a diferentes sectores para modificar leyes, el TC sustituyó al legislador y descartó la posibilidad de escuchar a la sociedad.

CONFÍA FALLO NO REPRESENTE AMENAZA PARA PARTIDOS

Olivares se mostró optimista en cuanto a que el referido fallo no constituye una amenaza para los partidos políticos en futuras competiciones electorales ni mucho menos para la supervivencia del sistema de partidos».

Aun así, considera que se ha creado un problema y que cualquiera podrá ser candidato, «aunque sin posibilidad real de competir con los candidatos de los partidos».

an/am