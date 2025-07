Fernández cuestiona costo de avenida circunvalación de Baní

PERAVIA, República Dominicana- El presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, criticó la construcción de la avenida Circunvalación de Baní señalando que “costó tres veces más y es la mitad de lo que debió ser”.

En un acto de juramentación de personas que se integraron a la FP en esta provincia, expresó que la ejecución de esta infraestructura vial refleja la ineficacia del actual gobierno.

Recordó que el proyecto fue anunciado por el Presidente de la República en noviembre de 2020, quien se comprometió a concluirlo en septiembre de 2021, pero fue pospuesto en varias ocasiones.

Originalmente el costo de la obra se estimó en 2,200 millones de pesos, y terminó costando casi 6,000 millones, señaló.

Fernández, quien gobernó el país en tres periodos (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) dijo además que la infraestructura inaugurada no se corresponde con el diseño original. “Es una circunvalación calimocha. No es como originalmente se había concebido. Costó tres veces más y es la mitad de lo que debió ser. Eso no hubiera ocurrido en un gobierno de la Fuerza del Pueblo”, agregó.

También cuestionó lo que calificó como falta de planificación y promesas incumplidas. “Si algo caracteriza a este gobierno es su ineficacia. Es esa falta de capacidad para incluso cumplir con lo que promete en el tiempo establecido”, dijo ante un público que aplaudió sus palabras.

Juramentación de dirigentes

En el marco de la actividad, la Fuerza del Pueblo continuó su proceso de crecimiento con la incorporación de personas que, según se dijo, pertenecieron al Partido de la Liberación Dominicana y otras organizaciones políticas.

sp-am