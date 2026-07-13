NY: Ultiman a puñaladas a un padre dominicano de 46 años

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NUEVA YORK.- Un dominicano de 46 años fue asesinado a puñaladas la mañana del domingo durante una pelea frente a un establecimiento nocturno en el sector Fordham, de El Bronx.

Leonardo Sánchez fue atacado luego de una discusión con varias personas que salían de un negocio de la zona. Los servicios de emergencia lo trasladaron al Hospital Saint Barnabas, donde lo declararon muerto.

Los agresores huyeron en varios vehículos y permanecen prófugos.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:45 de la mañana en la intersección de la calle 183 Este y Grand Concourse.

Patricia Sánchez, hermana de la víctima, relató que horas antes Leonardo la había recogido del Hospital Mount Sinai y la llevó a su casa en el vecindario Hamilton Heights.

«Le dije que se fuera a casa a dormir, pero subí y no sé qué pasó después», contó. «Él me preguntó: ‘¿Quieres que te lleve arriba?’. Le respondí: ‘No, está bien. Solo vete a dormir'».

Sánchez decidió ir a un establecimiento nocturno a compartir con amigos.

Patricia pidió a las autoridades mayor supervisión de los negocios que, según denuncia, operan fuera del horario permitido.

«Todos esos lugares que permanecen abiertos fuera del horario, la policía tiene que intervenir y asegurarse de que los cierren. Le pido a nuestro nuevo alcalde que supervise esos lugares. Que se asegure de cerrar todos esos establecimientos ilegales, porque están destruyendo familias. La gente está intoxicada por las drogas y el alcohol. No piensan con claridad», expresó.

Asimismo, envió un mensaje al homicida: «Esa persona no se dio cuenta de que tiene una madre, que tiene hijos, que tiene toda una familia que llora por él».

La víctima era padre de dos hijas y vivía con su madre cerca de la residencia de su hermana. «Era una persona muy apegada a su familia. Haría cualquier cosa por su familia. Era muy cariñoso», dijo Patricia.

«Era una persona maravillosa. Todo el mundo lo quería en el barrio. Cada vez que me veía me saludaba, me besaba y me abrazaba. Estamos pasando por mucho. Duele», declaró.

La familia informó que Sánchez nació en la República Dominicana y emigró a Estados Unidos en su adolescencia. Sus restos serán velados en Nueva York y luego trasladados al país para su sepultura.

«Necesitamos justicia», reiteró Patricia. «Nuestro familiar no merecía morir así. Si esta situación continúa, otras familias podrían pasar por lo mismo».