NUEVA YORK: Celebrarán el IV Encuentro de Comunicadoras
NUEVA YORK.- La trayectoria de destacadas figuras del periodismo que han dejado huellas en medios hispanos, será reconocida el próximo 6 de septiembre en el marco del Cuarto Encuentro de Cominicadoras.
La actividad tendrá lugar en la sede de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, impulsada por la periodista Xiomara Taveras, fundadora de Educación Calzada.
Los reconocidos serán:
- Ramón Almanzar, editor de Espectáculos del Listín Diario
- Lourdes Stephen, del programa Al Rojo Vivo de Telemundo
- Robmariel Olea, de Univisión y Bix
- Lissette Montolío, editora de La Voz Hispana NY
- Eddy Heredia, productor de Opción NY
- Jackie Contreras, de Telemundo
- Deyanira Martínez, cofundadora de Mujeres que se Atreven
- Ramón Ramírez (Mister Dj1), figura destacada en medios y entretenimiento.
Habrá homenajes póstumos a comunicadores fallecidos y a las víctimas de la tragedia del centro de espectáculos Jet Set, de Santo Domingo.
“Volver a reunirnos para celebrar la comunicación con propósito es un regalo. Este año, además de honrar trayectorias inspiradoras, ponemos el foco en la salud mental y en nuestra causa principal: donar zapatos escolares a niños de escasos recursos a través de Educación Calzada”, expresó Xiomara Taveras.
Tiaris Cabrera tendrá a su cargo la conducción de la ceremonia, la cual contará además con la participación de Manny Pérez, el Dr. Miguel Contreras, Ninoshka, Valentín Mesa, Mayra Bello y Alexandra Corcino.
wj-am