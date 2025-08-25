NUEVA YORK: Celebrarán el IV Encuentro de Comunicadoras

Ramón Almanzar, editor de Espectáculos del Listín Diario

Lourdes Stephen, del programa Al Rojo Vivo de Telemundo

Robmariel Olea, de Univisión y Bix

Lissette Montolío, editora de La Voz Hispana NY

Eddy Heredia, productor de Opción NY

Jackie Contreras, de Telemundo

Deyanira Martínez, cofundadora de Mujeres que se Atreven

Ramón Ramírez (Mister Dj1), figura destacada en medios y entretenimiento.

Habrá homenajes póstumos a comunicadores fallecidos y a las víctimas de la tragedia del centro de espectáculos Jet Set, de Santo Domingo.

“Volver a reunirnos para celebrar la comunicación con propósito es un regalo. Este año, además de honrar trayectorias inspiradoras, ponemos el foco en la salud mental y en nuestra causa principal: donar zapatos escolares a niños de escasos recursos a través de Educación Calzada”, expresó Xiomara Taveras.

Tiaris Cabrera tendrá a su cargo la conducción de la ceremonia, la cual contará además con la participación de Manny Pérez, el Dr. Miguel Contreras, Ninoshka, Valentín Mesa, Mayra Bello y Alexandra Corcino.

wj-am