N. YORK: Muere dominicano baleado en bodega del Bronx

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NUEVA YORK.- Falleció este martes un dominicano de 33 años que recibió un disparo a quemarropa en el pecho en una bodega del Bronx.

El nombre de la víctima no ha sido revelado.

El sospechoso fue identificado como Jesús Acosta, de 31 años, quien es buscado por otro robo mortal ocurrido hace dos días en un restaurante de Brooklyn.

El incidente del Bronx ocurrió en la calle East 149, en la zona de Concourse, poco después de la medianoche.

La víctima fue trasladado al hospital y se esperaba que sobreviviera, sin embargo, falleció horas después.

CASO VINCULADO EN BROOKLYN

Dos días antes, poco después de la medianoche del domingo, la Policía sospecha que el mismo individuo disparó contra dos empleados de un restaurante en Brownsville, Brooklyn, causando la muerte de uno de ellos, un hombre de 44 años que recibió un disparo en la cabeza.

Investigadores confían en que las imágenes de video de vigilancia ayuden en la búsqueda.

VIDEO DE SEGURIDAD

Un video de seguridad captó el incidente en El Bronx. En las imágenes se observa a dos clientes: uno de pie junto al mostrador y otro cerca de la sección de comida, buscando algo en su mochila.

De repente, una persona con sudadera con capucha entra en el encuadre empuñando un arma y apuntando al hombre de la mochila. El agresor dispara y luego corre hacia la caja registradora.

Se le ve alejándose con puñados de dinero en efectivo, unos 400 dólares; también toma algo de la mochila de la víctima antes de huir. No está claro qué se llevó.

La policía busca a un hombre visto por última vez vistiendo pantalones deportivos grises, zapatillas blancas y sudadera granate con capucha.