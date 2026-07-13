Muere Sam Neill, la estrella que conquistó con Jurassic Park

(Foto de ARCHIVO) Sam Neill, Laura Dern y Jeff Goldblum en la primera entrega de Jurassic Park REMITIDA / HANDOUT por Universal Pictures Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 26/8/2021

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LOS ANGELES.- El actor neozelandés Sam Neill, recordado por interpretar al paleontólogo Alan Grant en la exitosa saga Jurassic Park, falleció este lunes a los 78 años en Sídney, según informó su familia mediante un comunicado difundido en sus redes sociales.

La noticia ha provocado una ola de homenajes en la industria cinematográfica y entre millones de admiradores en todo el mundo.

La familia señaló que la muerte del intérprete fue «repentina e inesperada», aunque destacó que Neill había superado el cáncer que enfrentó en los últimos años. El actor murió acompañado por sus seres queridos, quienes agradecieron la atención brindada por el personal del Hospital Privado St. Vincent de Sídney.

Nacido el 14 de septiembre de 1947 en Irlanda del Norte y criado en Nueva Zelanda, Sam Neill construyó una carrera de más de cinco décadas caracterizada por la versatilidad y la elegancia interpretativa. Participó en más de medio centenar de películas, entre ellas The Piano, The Hunt for Red October, Possession, Event Horizon y la serie Peaky Blinders.

Su consagración internacional llegó en 1993 con Jurassic Park, de Steven Spielberg, donde dio vida al doctor Alan Grant, un paleontólogo cuya serenidad y carisma lo convirtieron en uno de los personajes más queridos del cine de aventuras. Regresó al papel en las secuelas de la franquicia, consolidándose como un referente para varias generaciones de espectadores.

En 2023 hizo pública su batalla contra un raro tipo de linfoma, enfermedad que narró en sus memorias Did I Ever Tell You This?. Este año había anunciado que se encontraba libre de cáncer gracias al tratamiento recibido.

Tras conocerse su fallecimiento, figuras como Steven Spielberg, Nicole Kidman, Laura Dern, Jeff Goldblum y Cillian Murphy expresaron su pesar y recordaron a Neill como un actor excepcional, un compañero generoso y una persona de extraordinaria calidez humana.

Además de su legado artístico, Sam Neill fue un apasionado productor de vinos en Nueva Zelanda y un activo defensor del medio ambiente. Su trayectoria deja una huella imborrable en el cine y en la cultura popular, donde será recordado como uno de los rostros más entrañables de Hollywood.

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