MP apelarán fallo favoreció acusado violación de menores

SANTO DOMINGO.- El Ministerio Público apelará la sentencia que absolvió de cargos penales a un hombre acusado de abuso sexual contra menores de edad y de creación, producción y almacenamiento de pornografía infantil.

El órgano persecutor sostiene que la decisión del juez Miguel Alejandro Báez, de la Segunda Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Judicial de Santiago, constituye una violación a la normativa procesal por la inobservancia de la calidad, pertinencia y fuerza probatoria de los elementos de prueba que comprometen la responsabilidad penal del imputado, el entrenador de fútbol Celso Manuel Portela Álvarez.

El fiscal litigante José Euclides Vargas representó al Ministerio Público durante el juicio.

Con el recurso, el órgano acusador persigue que la Corte revoque la sentencia dictada el pasado 28 de octubre de 2026, al considerar que el tribunal realizó una errónea valoración de las pruebas.

LA INVESTIGACIÓN

La pesquisa fue coordinada por el Departamento de Delitos Electrónicos de la Fiscalía de Santiago, conjuntamente con la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (Pedatec), a través del Sistema de Servicios de Protección en Línea para Niños en Internet (ICACCOPS).

De acuerdo con el expediente, se evidenció que el acusado compartió y descargó material con contenido de abuso sexual infantil en grandes cantidades, lo que activó una alerta internacional que ubicó en punto rojo la zona de República Dominicana desde donde se desarrollaba la actividad ilícita.

Las diligencias permitieron identificar la dirección IP del equipo utilizado por el procesado, propietario de la academia Strikerz Academy, que prestaba servicios de entrenamiento de fútbol en varios colegios de Santiago.

Posteriormente se ejecutaron órdenes de allanamiento que permitieron la ocupación de múltiples aparatos electrónicos, los cuales fueron objeto de un amplio peritaje forense.

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