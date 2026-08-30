MLB suspende a prospecto de la RD por falsear identidad y edad

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SANTO DOMINGO.– Major League Baseball (MLB) suspendió al prospecto dominicano Daury David Severino Damaso, luego de una investigación que descubrió un elaborado esquema de fraude de identidad y edad que incluyó documentos falsificados, una identidad ficticia e incluso un certificado de defunción y una lápida falsa.

Severino, quien era presentado ante las organizaciones de Grandes Ligas bajo el nombre de David Severino, había alcanzado en diciembre de 2025 un acuerdo preliminar por US$2.8 millones con los Cleveland Guardians. El equipo creía que el jugador tenía entre 13 y 14 años y que podría formalizar el contrato en 2029.

Sin embargo, la investigación determinó que su nombre real es Daury David Severino Damaso y que nació el 2 de abril de 2010, por lo que actualmente tiene 16 años. La identidad utilizada para negociar con los equipos establecía como fecha de nacimiento el 20 de diciembre de 2011.

Según las investigaciones divulgadas por ESPN, el esquema habría comenzado en 2023, cuando el entonces entrenador del jugador, Francisco Nieves, presuntamente creó la identidad de David Severino Damaso y lo presentó como un hermano menor de Daury.

Para respaldar la identidad ficticia se habrían creado registros de nacimiento, documentos médicos y escolares. Posteriormente, se presentó un certificado de defunción falso que señalaba que Daury había muerto a los dos años debido a una enfermedad respiratoria.

LA TRAMA EN LA FALSEDAD DE DOCUMENTOS

La trama llegó incluso a la colocación de una lápida falsa en un cementerio de La Romana, destinada a reforzar la apariencia de que el joven había fallecido y que el prospecto que competía era realmente su supuesto hermano menor.

El fraude permitió que Severino compitiera contra jugadores de 12 y 13 años, a pesar de que por su verdadera edad debía enfrentarse a peloteros de 16 y 17 años. Su desempeño frente a rivales más jóvenes contribuyó a elevar su cotización como prospecto.

Los Guardians cancelaron el acuerdo preliminar en mayo de 2026, después de conocer la verdadera edad e identidad del jugador. El equipo no ha sido sancionado por MLB, debido a que fue considerado víctima del engaño.

La suspensión impuesta por MLB retrasará además la incorporación de Severino al mercado internacional. De acuerdo con los reportes, su edad real lo habría hecho elegible para la clase internacional de 2027, pero la sanción le impedirá firmar con una organización de Grandes Ligas hasta 2028.

El caso vuelve a poner bajo escrutinio las prácticas utilizadas en el mercado internacional de prospectos, particularmente los mecanismos empleados para verificar la edad y la identidad de jóvenes jugadores antes de la firma de contratos millonarios.

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