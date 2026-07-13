Ministro defiende reforma CP; ve representa «avance» para RD

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SANTO DOMINGO. – El ministro de Justicia, Antoliano Peralta, aseguró este lunes que el nuevo Código Penal constituye un avance trascendental para la República Dominicana y afirmó que su entrada en vigor marcará una transformación del sistema de justicia, al incorporar delitos modernos y sustituir una legislación con más de un siglo de antigüedad.

Durante una entrevista en el programa En La Mañana, transmitido por Teleimpacto, Peralta sostuvo que resulta incorrecto denominar la nueva normativa como el «Código Abinader», al recordar que su proceso de elaboración comenzó a finales de la década de 1990 y ha atravesado más de dos décadas de debates en el Congreso Nacional.

Explicó que la iniciativa fue introducida durante el gobierno del expresidente Leonel Fernández, posteriormente aprobada y observada por el entonces presidente Danilo Medina debido a la controversia sobre las tres causales del aborto, y más tarde declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional por un vicio de procedimiento legislativo, sin cuestionar el contenido de la norma.

«Decir que este es el Código Abinader es un error histórico», expresó el funcionario, al destacar el amplio recorrido legislativo del proyecto antes de su aprobación definitiva.

Peralta explicó que el Poder Ejecutivo optó por promulgar la ley y aprovechar el período de vacatio legis, que concluye el próximo 3 de agosto, para revisar y corregir aspectos técnicos susceptibles de mejora, en lugar de retrasar la entrada en vigencia de una legislación que incorpora decenas de nuevos tipos penales.

Indicó que, con ese propósito, fue integrada una comisión de juristas que revisó el texto y presentó propuestas de ajustes, posteriormente enriquecidas con observaciones del Ministerio Público y representantes de plataformas digitales, atendiendo una disposición del presidente Luis Abinader.

El ministro rechazó las críticas sobre una supuesta falta de planificación del Gobierno y señaló que, aunque el proceso pudo experimentar cierta lentitud, la revisión técnica comenzó incluso antes de la aprobación definitiva del proyecto.

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