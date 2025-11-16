Garantizan respeto humano en ampliación avenida capitaleña

Brigadas del Ministerio de Obras Públicas demoliendo viviendas en la avenida República de Colombia

SANTO DOMINGO. – El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) dijo que mantiene el compromiso de desarrollar el proyecto de ampliación y reordenamiento de la avenida República de Colombia, en el noreste de esta capital, “con orden, justicia social y absoluto respeto humano, garantizando que la intervención avance en armonía con los derechos de los ciudadanos”.

El organismo oficial hizo esta declaración en un documento de prensa remitido ALMOMENTO.NET, luego de que este medio informara sobre la destrucción el viernes de más de dos decenas de viviendas en el sector Cuba, del barrio Arroyo Hondo Segundo, para dar paso al citado proyecto.

VERSIÓN DE LOS AFECTADOS

Según los afectados, el operativo fue realizado por brigadas de Obras Públicas acompañadas de miembros de la Policía Nacional, desde las 6:00 de la mañana cuando todos dormían, lo que calificaron como un atropello ya que fueron expulsados «a la fuerza» de sus hogares. Aunque fueron notificados con anticipación, consideraron que no es suficiente la indemnización que les ha ofrecido oObras Públicas para su reubicación.

LA RESPUESTA

El MOPC afirma que durante mas de seis meses ha sostenido conversaciones con las aproximadamente 200 familias de la zona que será intervenida y que en esta tarea su Departamento de Avalúos y Expropiaciones ha priorizado “la escucha activa, el acompañamiento social y el respeto a la dignidad de cada hogar”.

Informa que a la fecha, más de 70 familias han recibido sus cheques, luego de un proceso de valoración que contempla no solo la tasación oficial sino también factores sociales como niveles de pobreza extrema, movilidad forzosa y vulnerabilidad.

Dice, sin embargo, que pese a esos esfuerzos, hay familias con quienes se han agotado múltiples vías de negociación, pero “mantienen aspiraciones económicas muy superiores a los precios que hemos pagado a los demás propietarios de la zona”.

El texto del documento del Ministerio es el siguiente:

“Como parte de la solución vial y ambiental que transformará el sector conocido como barrio Cuba, en el entorno de la avenida República de Colombia en un gran parque ecológico al servicio de toda la comunidad, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones inició el proceso de reordenamiento, una jornada que durante mas de seis meses ha sostenido conversaciones con las aproximadamente 200 familias identificadas de modo que represente un nuevo comienzo con apoyo y alto sentido humano.

El departamento de Avalúos y Expropiaciones ha priorizado la escucha activa, el acompañamiento social y el respeto a la dignidad de cada hogar.

A la fecha, más de 70 familias ya han recibido sus cheques, luego de un proceso de valoración que contempla no solo la tasación oficial, sino también factores sociales como niveles de pobreza extrema, movilidad forzosa y vulnerabilidad.

El MOPC recordó que, como parte del compromiso de mantener un proceso transparente y accesible, todos los martes y miércoles, de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., el Departamento de Avalúos y Expropiaciones mantiene abiertas sus oficinas para avanzar en acuerdos individuales con las familias aún pendientes.

El llamado es a continuar acercándose, conversar, revisar cada caso y avanzar hacia acuerdos responsables y justos.

No obstante pese a todos esos esfuerzos, hay algunas familias con quienes se han agotado múltiples vías de negociación, pero mantienen aspiraciones económicas muy superiores a los precios que hemos pagado a los demás propietarios de la zona.

La institución reiteró la importancia que representa esta intervención para la solución vial, ambiental y urbana de la República de Colombia, una obra que impactará positivamente la movilidad, el drenaje, la seguridad y la calidad de vida de miles de residentes”.

of-am