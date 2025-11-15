Gobierno destruye decenas de casas para ampliar una avenida

Escombros de las viviendas derribados durante desalojo .

SANTO DOMINGO.- El Gobierno destruyó este viernes más de dos decenas de viviendas en el sector Cuba, del barrio Arroyo Hondo Segundo, en el noroeste de esta capital, para dar paso a la ampliación y reordenamiento de la avenida República de Colombia.

El operativo fue realizado por personal del Ministerio de Obras Públicas, acompañado de agentes policiales. Según los afectados, comenzó alrededor de las 6:00 de la mañana cuando todos dormían, lo que calificaron como un atropello ya que fueron expulsados «a la fuerza» de sus hogares.

Aunque fueron notificados con anticipación, consideraron que la indemnización que les ofreció Obras Públicas para su reubicación no es suficiente.

EL PROPÓSITO

Según datos oficiales, la ampliación de la avenida República de Colombia contempla la construcción de un túnel de 580 metros que partirá desde la avenida Los Próceres hasta la avenida Jacobo Majluta. Busca eliminar 25 intersecciones que serán sustituidas por seis retornos con el fin agilizar el flujo vehicular.

El Gobierno ha informado que la extensión conlleva una inversión de más de cien millones de dólares provenientes de la renegociación del contrato con Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI.