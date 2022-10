Marlins de Miami inauguran una academia República Dominicana

La inauguración de la academia

SANTO DOMINGO.— Los Marlins de Miami inauguraron oficialmente su academia en República Dominicana, donde confían en desarrollar talentos como el de su actual as del montículo Sandy Alcántara, candidato al trofeo Cy Young de la Liga Nacional. Ubicada en un terreno de más de 14 hectáreas (35 acres), la academia cuenta con tres campos de juego con dimensiones reglamentarias para Grandes Ligas, un terreno para realizar ejercicios de agilidad, cuatro túneles cubiertos para jaulas de bateo, un conjunto techado de seis montículos de lanzamiento, un edificio deportivo y administrativo de dos pisos y un complejo residencial independiente. Las nuevas instalaciones se localizan en Boca Chica, en las afueras de la capital dominicana, donde desde hace años hay academias de los Mets de Nueva York, Cardenales de San Luis, Rangers de Texas, Angelinos de Los Ángeles, Mellizos de Minnesota, Filis de Filadelfia y Rockies de Colorado. En el acto inaugural estuvo presente el propio Alcántara, quien tuvo en la campaña una foja de 14-9 con una efectividad de 2,28 y luce como favorito para hacerse del Cy Young. “Si me lo gano, supercontento, feliz para mí, para mi país, para mi equipo. Si pierdo contento por igual, porque sé que el trabajo que hice y sé que me lo podía merecer”, manifestó el derecho dominicano de 27 años. Alcántara se mostró confiado en que Skip Schumaker, nombrado esta semana como nuevo manager de los Marlins, realizará un buen trabajo.

Schumaker, de 42 años, se desempeñaba como coach de banca de San Luis, y reemplaza ahora a Don Mattingly, quien dirigió a los Marlins durante siete temporadas.

“Lo conocí cuando estaba en San Luis, sé que viene de una organización que sabe jugar béisbol, que compite, que gana, y esperemos que él pueda traer eso aquí a la organización de los Marlins”, comentó Alcántara sobre el nuevo piloto.

Alcántara llegó a Miami en 2017, mediante un canje con los Cardenales.

La llegada de Schumaker no es la única novedad en Miami. El propietario de los Marlins, Bruce Shreman, confirmó los reportes de que Oz Ocampo, ejecutivo de los Astros de Houston a cargo de exitosas contrataciones internacionales, como las de los dominicanos Framber Valdez y Cristian Javier, el mexicano José Urquidy o el cubano Yuli Gurriel, será el nuevo asistente de Kim Ng, la gerente general de Miami.

“Hay adiciones que hemos hecho, que Kim ha hecho… a su personal, incluida esta reciente adición, otro asistente de la gerente general, que ha sido extraordinariamente exitoso con los Astros de Houston. Bueno, él está trabajando ahora con los Marlins de Miami”, dijo Sherman a The Associated Press durante la inauguración de la academia.

A la ceremonia asistieron también el viceministro de Desarrollo Deportivo de República Dominicana, Santos Kennedy Vargas; Cynthia Sherman, esposa del propietario del equipo, así como la directora de operaciones de los Marlins, Caroline O’Connor.

Bruce Sherman aseveró que el club está dando pasos para mejorar sus resultados. En la presente campaña, los Marlins tuvieron una foja de 69-93 y fueron cuartos entre cinco equipos de la División Este de la Nacional, desde donde se clasificaron a los playoffs tres equipos, incluidos los Filis de Filadelfia, que ponían en marcha el viernes la Serie Mundial ante los Astros.

“No es una cuestión de un solo año, no lo veamos de esa manera. Queremos tener éxito constantemente durante varios años”, puntualizó Sherman.

Para ello, la organización hace inversiones en chicos de 15 y 16 años, y espera cosechar más jugadores como Alcántara o Eury Pérez, otro pelotero presente en la ceremonia.

Pérez es un lanzador de 19 años, y se le considera el prospecto más importante de los Marlins. Opinó que su carrera va bien y que trata de mejorar cada día para el próximo año jugar en las Grandes Ligas.

of-am