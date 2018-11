M.J. Rhett jugará con selección nacional de baloncesto

“Es como un sueño hecho realizad y le agradezco a Dios por este honor. Siempre he visto la Copa Mundial y los Juegos Olímpicos y me decía a mí mismo que quería ser parte de eso algún día y aquí estoy. Tenemos un buen chance de clasificar y no puedo pedir más”, dijo Rhett en nota divulgada hoy por la plantilla.

Otra motivación importante para colocarse la camiseta dominicana que citó el jugador de 26 años, es el amor y apoyo que ha recibido en el país en sus tres años de juego con los Leones de Santo Domingo en la Liga Nacional de Baloncesto (LNB).

El jugador se encuentra en Brasil con la plantilla nacional, que enfrentará el viernes próximo a los anfitriones en Sao Paulo y el 3 de diciembre a Chile en Valdivia.

Rhett, según la información, entiende puede aportarle mucha energía al equipo, además de su defensa y condiciones atléticas, algo en lo que coincide el entrenador Melvyn López.

“Creemos que con su participación vamos a ganar mucho, ya que Rhett es talentoso, muy disciplinado y un gran compañero. Esperamos que nos aporte fortaleza tanto desde el perímetro, como desde la pintura”, explicó el técnico.

En cuanto al ambiente dentro del conjunto, el delantero de poder de 6’9 de estatura manifestó sentirse a gusto con sus compañeros y con todo el cuerpo técnico.

“La atmósfera es muy buena, ya que todos estamos aquí trabajando duro y cada uno de nosotros tiene la misma meta en mente, la cual es ganar y representar a la República Dominicana con lo mejor de nuestras habilidades”, comentó.

Rhett estará muy familiarizado con el escenario de este viernes contra Brasil, ya que jugó la temporada pasada con el Flamengo de la liga brasileña, donde coincidió con los cariocas Anderson Varejao, Arthur Pecos y Marquinhos Souza, además de su compañero con Dominicana, Ronald Ramón.

