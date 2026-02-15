Fernández señala tiene 47% de preferencia y el oficialismo 38%

Leonel Fernández

SAN PEDRO DE MACORIS.– El exoresidente y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, afirmó que, de celebrarse hoy las elecciones, esa organización obtendría un 47% de intención de los votos, frente a un 38% del partido oficialista.

La declaración fue ofrecida durante un acto de juramentación celebrado en el municipio de Quisqueya.

“Si las elecciones fuesen hoy, tendríamos un 47% de intención de los votos, y el que nos sigue más de cerca en el partido de gobierno está tan solo a un 38%”, expresó Fernández ante dirigentes y simpatizantes.

Sostuvo que su organización se ha convertido en la primera fuerza política del país tras su crecimiento en los procesos electorales de 2020, cuando obtuvo poco más de un 5%, y en 2024, cuando alcanzó cerca del 30% de los votos.

“La historia se recompone y ahora lo podemos decir: con la Fuerza del Pueblo surgiendo en el 2020 y avanzando en el 2024, es hoy día la primera fuerza política de la República Dominicana”, proclamó.

JURAMENTACION EN QUISQUEYA

En el acto fueron juramentados nuevos dirigentes, entre ellos la exregidora Rosangela Celestino Pierret (Chambi), nieta de Polonio Pierret, y su equipo político, a quien el exmandatario definió como una joven profesional con sólida formación académica y vocación de servicio.

Destacó que es licenciada en Educación, mención Matemáticas y Ciencias Naturales, graduada Suma Cum Laude de la Universidad Central del Este (UCE), con formación en Multimedia en el Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA).

Fernández rindió tributo a la memoria de Polonio Pierret, señalando que “defendió la soberanía y la integridad territorial de la República Dominicana, exponiendo su vida constantemente”.

De su lado, Celestino Pierret manifestó que asumía el compromiso de trabajar sin descanso para fortalecer la organización y contribuir a que la Fuerza del Pueblo retorne al poder en 2028.

Señaló que daba el paso con la convicción de que el país necesita un verdadero cambio en la conducción del Estado, criticando lo que calificó como abandono de políticas públicas y un sistema de salud en crisis.

of-am