Encuesta dice Leonel encabeza preferencias electorales en RD

SANTO DOMINGO, 11 de febrero.- Una encuesta realizada del 31 de enero al 4 del presente mes de febrero por el Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESP Research) coloca al líder opositor Leonel Fernández como el político con más preferencia de la República Dominicana de cara a las elecciones presidenciales del año 2028.

De acuerdo con los resultados de la “Encuesta Nacional Socio-Económica y Política R.D. 2026”, Fernández, presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), encabeza la intención de voto con 42.1%, superando a otras figuras políticas, entre ellas el ministro de turismo David Collado (quien tiene 35.8%), el exalcalde de Santiago Abel Martínez (14.1%).

En otro escenario, Leonel obtiene 42.2% frente a la alcaldesa de la capital Carolina Mejía (31.8%) y el dirigente peledeísta Francisco Javier García (9.3%).

El estudio revela un claro deseo de cambio en la población, ya que 57.7% de los encuestados manifestó preferir otro gobierno, frente a un 35.7% que optaría por la continuidad del partido oficialista.

PROFUNDO MALESTAR CIUDADANO

En el plano social, los resultados evidencian un profundo malestar ciudadano. Como principales problemas del país salen a relucir la inflación y el alto costo de la vida (40.6%), la delincuencia e inseguridad ciudadana (37.6%), alto costo de la vida (32.1%) y las deficiencias en el servicio eléctrico (14.5%).

En el ámbito económico, el 58.5% de los encuestados afirma que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos mensuales, mientras solo 16.4% indica que logra hacerlo sin dificultades

Asimismo, 60.7% de los encuestados considera que el país va por mal camino y 59.1% califica el año 2025 como malo para los dominicanos.

FICHA TÉCNICA

El universo de esta encuesta fueron dominicanos mayores de 17 años residentes en la República Dominicana que fueron consultados en 1,200 entrevistas cara a cara efectuadas en 23 provincias y el Distrito Nacional a través de un muestreo aleatorio, probabilístico y estratificado.

Su margen de error fue ± 2.9% y su nivel de confianza 95%.

El Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESP Research) es una empresa cuyo principal ejecutivo es Carlos Blanco. Está autorizada por la Junta Central Electoral para hacer encuestas en territorio dominicano.

Fernández fue tres veces presidente de la República (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) y es promovido para esta misma posición por la FP, partido fundado el 17 de octubre de 2019 tras una división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fundado por Juan Bosch (hoy fallecido) en el año 1973.

