Encuesta dice Leonel encabeza preferencias electorales en RD
SANTO DOMINGO, 11 de febrero.- Una encuesta realizada del 31 de enero al 4 del presente mes de febrero por el Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESP Research) coloca al líder opositor Leonel Fernández como el político con más preferencia de la República Dominicana de cara a las elecciones presidenciales del año 2028.
De acuerdo con los resultados de la “Encuesta Nacional Socio-Económica y Política R.D. 2026”, Fernández, presidente del Partido Fuerza del Pueblo (FP), encabeza la intención de voto con 42.1%, superando a otras figuras políticas, entre ellas el ministro de turismo David Collado (quien tiene 35.8%), el exalcalde de Santiago Abel Martínez (14.1%).
En otro escenario, Leonel obtiene 42.2% frente a la alcaldesa de la capital Carolina Mejía (31.8%) y el dirigente peledeísta Francisco Javier García (9.3%).
El estudio revela un claro deseo de cambio en la población, ya que 57.7% de los encuestados manifestó preferir otro gobierno, frente a un 35.7% que optaría por la continuidad del partido oficialista.
PROFUNDO MALESTAR CIUDADANO
En el plano social, los resultados evidencian un profundo malestar ciudadano. Como principales problemas del país salen a relucir la inflación y el alto costo de la vida (40.6%), la delincuencia e inseguridad ciudadana (37.6%), alto costo de la vida (32.1%) y las deficiencias en el servicio eléctrico (14.5%).
En el ámbito económico, el 58.5% de los encuestados afirma que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus gastos mensuales, mientras solo 16.4% indica que logra hacerlo sin dificultades
Asimismo, 60.7% de los encuestados considera que el país va por mal camino y 59.1% califica el año 2025 como malo para los dominicanos.
FICHA TÉCNICA
El universo de esta encuesta fueron dominicanos mayores de 17 años residentes en la República Dominicana que fueron consultados en 1,200 entrevistas cara a cara efectuadas en 23 provincias y el Distrito Nacional a través de un muestreo aleatorio, probabilístico y estratificado.
Su margen de error fue ± 2.9% y su nivel de confianza 95%.
El Centro de Estudios Sociales y Políticos (CESP Research) es una empresa cuyo principal ejecutivo es Carlos Blanco. Está autorizada por la Junta Central Electoral para hacer encuestas en territorio dominicano.
Fernández fue tres veces presidente de la República (1996-2000, 2004-2008 y 2008-2012) y es promovido para esta misma posición por la FP, partido fundado el 17 de octubre de 2019 tras una división del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) fundado por Juan Bosch (hoy fallecido) en el año 1973.
cuantas gentes llorando.se le vas acabar las botellas y seguir robando. Leonel presidente 2028.
Cuánto pagaría Leonel para que publiquen esta información??? Ni él mismo se lo cree.
Dios nos libre.
Ni el se los cree jiiiii eso es un chiste
Este SEÑOR se crees sus propia mentiras
Esa encuesta de la funglode y lo grande del caso que este tipo de crees que somos lo mismo de aquella años te conocemos buen simulador,hipocrita vende empresas del estado falsante, wuieres volver para hacerle mas universidades a los haitianos grajoso con nuestros impuestos traidor. Y seguir regalando nuestro oro a la barry gold.
Que bien se salvó el país, hay que estar demente para hablar de este señor como presidente nuevamente, debe ser una broma de mal gusto.
Esa encuesta la hicieron en la funglode
Leonel por mas que te quiera pasar de listo tu esta co,j,i,i,o,o. No te desepere que tu saca tu 20 % por lo menos.
Por mas que te quiera vender eres el mas rechazado ERES EL MAS RECHAZADO.
Por eso don greñu de villa juana afuera esta y afuera seguira ladrones hipocritas saqueadores come solos fuerza del pus de el greñu de villa juana leonel mentiroso compulsivo Fernandez alia pinocho barry gold .
Hay que investigar ¿QUIEN PAGO POR LA ENCUESTA?
Un día a este periódico le pesará ser tan parcial izado. No se puede comentar diferente a Leonel o su partido porque te borran el comentario. Vendrán periódicos con libertad de expresión y ahí se quedarán fuera mendigando.
Quienes son esos charlatanes de esa encuesta,porque Leoner lo que deberia es estar en la carcel cumpliendo por lo menos 20. Solo en un pais como este ese personaje anda enla calle.
LEONEL,NO,GANA,NI,EN,SU,BARRIO.
F u Leonel
Lo mismo de la otra vez y llegó último
Las elecciones son el segundo domingo de mayo 2028.
Falta mucho camino por recorrer
Falta mucha agua por caer
Falta mucho huracanes por venir.
Mucho dinero por robarse
Mucho político por llorar
ESTA misma “ENCUESTADORA… CÉSP” dio a
Leonel GANADOR con un 45% en una segunda
vuelta en el 2024 😀😀😀😀😃😃😄😃😀😄😃
Esta misma encuestadora en el 2023 dio a Leonel y a Luis empatados. Y los resultados están ahí Luis y su partido con mayoría en todas las ramas del poder y Luis presidente. Pero a Leonel que crea en ellos y duermas tranquilo y será el mismo resultado.
En RD el mayor porcentaje (%) en una encuesta lo obtiene el que paga la encuesta.
No estemos en el 2023
Es que esa encuesta es de la funglode y de quien es la funglode? Eso no hau que see cientifico.