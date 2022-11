Telecomunicaciones impactan a la economía de Rep. Dominicana

Si partimos de las cifras desglosadas por el Banco Central y el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (Indotel) no cabe dudas de que a este sector le espera un futuro promisorio.

Las empresas de telecomunicaciones proyectan, asimismo, inversiones millonarias en las expansiones y en la calidad de sus servicios para los próximos años.

Empresas multinacionales de las telecomunicaciones, como la china Huawei y Starlink de Elon Musk, muestran particular interés en operar en el mercado dominicano. Se trata de un mercado pequeño que no tiene la dimensión de los países de América Latina como Brasil, Argentina, Colombia, Venezuela; etc.pero que tiene sus atractivos, “sus yo no sé qué”.

¿Será porque luce todavía virgen con todo un potencial de expansión a zonas no servidas del país?

Algunos observadores señalan que, específicamente, el mercado de las telecomunicaciones proyecta un crecimiento a la par con el desarrollo socioeconómico que se perfila en el país, lo que implica más estabilidad para los inversionistas y crecimiento en la demanda de servicios.

Hasta ahora tres empresas tienen el control mayoritario del negocio de las telecomunicaciones, Claro, Altice y Viva, las cuales según cifras oficiales, movilizan cada año miles de millones de pesos.

Pero acaba de entrar “a la pelea” en este diminuto mercado caribeño, la multinacional Starlink, de Elon Musk. Este gigante de la industria busca un pedazo del papel dominicano, en lo que respecta a los servicios de Internet.

“La noticia se conoció a través de un posteo que la compañía satelital realizó en su cuenta en la red social Twitter -y que ya recorrió los portales locales- en la que sentenció, fuerte y claro: “¡Starlink ya está disponible en República Dominicana! Emocionados de expandir el acceso a Internet de banda ancha de alta velocidad en el Caribe”, reportó Telesemana.com, un portal especializado en tecnologías de la información y la comunicación (TIC).

Starlink viene a rivalizar con un monstruo de mucha raigambre en el sector, la empresa Claro, de Carlos Slim. También competirá con Altice, la cual se ha ido posicionando y disputa el mercado a Claro.

Indotel augura, por su lado, un crecimiento alentador del sector e informa que los servicios de telecomunicaciones movilizaron recursos por más de RD$51 mil millones de pesos durante el año 2021. Igualmente, cifras del Banco Central establecen que el sector registró una tasa de crecimiento de 7.6% durante el periodo enero-abril de 2022.

Dicha perspectiva habla claro en el sentido de que, a las telecomunicaciones les espera un periodo de auge y crecimiento conforme avance la economía del país.

Todo parece que, tal como se observa en el actual panorama económico, habrá más demandas de servicios de TIC. Aparte de que las políticas que implementa el Indotel son diseñadas y puestas en marcha con el objetivo de garantizar la expansión universal del servicio en el territorio nacional. .

En el regulador también se trabaja duro en la actualización del marco regulatorio del sector, además de que realiza esfuerzos con técnicos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) para elaborar una nueva Ley General de Telecomunicaciones que sustituya a la actual, la número 153-98 que data de hace unos 24 años.