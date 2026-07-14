La transformación interna del Partido Demócrata (OPINION)

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Por MIGUEL ESTRELLA

La transformación interna del Partido Demócrata está estrechamente vinculada a los cambios económicos, sociales y políticos que ha vivido Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial, en septiembre de 1945. A partir de entonces, la expansión del capitalismo impulsó un largo ciclo de crecimiento que consolidó al país como la principal potencia económica mundial.

Ese mismo proceso, sin embargo, generó nuevas contradicciones estructurales que, según economistas como Steve Keen, se agudizaron tras la crisis financiera de 2007-2008 y dieron paso a una etapa de menor dinamismo, mayor desigualdad y creciente polarización política.

Varios indicadores ayudan a explicar esta evolución. La deuda pública de Estados Unidos supera los 39 trillones de dólares y la concentración de la riqueza se mantiene elevada: el 10% de la población controla alrededor del 71.2% del patrimonio nacional.

Para una corriente de análisis, este escenario ha fortalecido a los sectores que defienden una mayor intervención del Estado en la economía, reformas estructurales y la expansión de los programas sociales, en un contexto marcado también por el alto costo del alquiler de viviendas.

En ese marco, la corriente progresista del Partido Demócrata ha ganado protagonismo. Identificada por muchos con las ideas de los Demócratas Socialistas, este sector ha ampliado su influencia en los procesos internos del partido e impulsado el ascenso de una nueva generación de dirigentes con posturas más progresistas en materia económica y social.

Desde esa óptica, el ascenso político de Zohran Mamdani marca una nueva etapa en la correlación de fuerzas dentro del Partido Demócrata, ampliando la proyección que previamente logró Alexandria Ocasio-Cortez.

Ese bloque también se fortalece con la consolidación de figuras como Brad Lander, Darializa Ávila y Claire Valdez, lo que podría aumentar su capacidad para incidir en la definición del programa y las posiciones políticas del partido en los próximos años.